¡La más fan! Rihanna le pide a Mariah Carey que le firme el pecho

Con la llegada de Navidad es inevitable que resurja el éxito "All I want for Christmas is you" con el que Mariah Carey sigue haciendo historia en la industria.

Además, el tema la ha colocado como una leyenda de las fiestas decembrinas ganando miles de fans en todo el mundo, entre ellos Rihanna que no dudó en mostrar su admiración al pedirle a la artista un autógrafo, aunque de manera peculiar al solicitarle que fuera en el pecho.

Rihanna es una de las grandes figuras en la industria musical al igual que Mariah Carey, por ello, su encuentro durante un concierto navideño en el Barclays Center de Brooklyn generó gran alboroto entre los fanáticos.

Por si esto no fuera suficiente, la emoción incrementó debido a la petición de la también empresaria a Carey con la que reveló ser una de sus grandes seguidoras, pues le pidió que le autografiara el pecho, justo frente a la multitud.

En el clip se observa a las cantantes interactuando con sus fanáticos, cuando de un momento a otro la intérprete de “Diamonds” le pide a Mariah Carey que le dé su autógrafo sin imaginar lo que sucedería enseguida.

Y es que la artista quedó en shock al ver que RiRi, como también se conoce a Rihanna, se descubrió parte del pecho dispuesta a tener la firma directamente en esta parte de su cuerpo.

