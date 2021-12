La Navidad ´suena´ majestuosa en Monterrey

La Arena Monterrey recibió en su escenario el espectáculo Navidad en Monterrey Sinfónico, a cargo de la OSUANL

El espíritu de la Navidad se encendió anoche con el concierto Navidad en Monterrey Sinfónico, que la Orquesta Sinfónica de la UANL ofreció en la Arena Monterrey.

Acompañada de la soprano Yvonne Garza y un coro monumental de más de 120 niños y adultos, integrantes de los coros Nuevo León y Voces de Esperanza, la OSUANL brindó un repertorio entre popular mexicano, internacional y los clásicos de clásicos, de la temporada navideña.

La velada inició haciendo alusión a la época de recogimiento y espiritualidad que significa la fecha con Jesús alegría de los hombres de Bach y el Adeste Fideles.

El ambiente festivo llegó con la interpretación de We Wish you a Merry Christmas y Paseo en Trineo, pero sin duda las favoritas de los 5,000 asistentes (cifra oficial) fueron Jingle Bells Forever (una adaptación del clásico que asemeja una marcha), y Rodolfo el reno de la nariz roja.

Santa Claus no podía faltar a la cita, y llegó de sorpresa al escenario para acompañar a la soprano en la interpretación de Santa Claus is Coming to Town.

Garza tuvo una destacada participación en la segunda parte del concierto al ser la voz principal de los villancicos internacionales, y la suite de Las Posadas, en donde los cantos tradicionales de las posadas mexicanas se interpretaron en versión sinfónica.

Para finalizar, coros y músicos hicieron vibrar la Arena con el ¡Aleluya! de Haendel, mismo que fue ovacionado por el público. Como agradecimiento la orquesta ofreció de encore un arreglo orquestal de Feliz Navidad de José Feliciano, el cual fue coreado por todos los asistentes. Sin duda, un gran final para un magno concierto.