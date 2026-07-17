'La Odisea' de Nolan arrasa con US$17.6 millones en preestrenos

La nueva película de Christopher Nolan recaudó 17.6 millones de dólares en preestrenos y apunta a un debut superior a 100 millones

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La Odisea, la nueva película del director Christopher Nolan, inició su recorrido en taquilla con cifras históricas al conseguir 17.6 millones de dólares durante sus funciones de preestreno.

La épica basada en el clásico griego se convirtió en el mejor resultado del año para una función previa al estreno, superando los 17.5 millones de dólares logrados por Toy Story 5.

Las primeras proyecciones estiman que La Odisea podría cerrar su primer fin de semana con ingresos de entre 90 y 100 millones de dólares, lo que representaría el mejor debut de Nolan desde El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace, que alcanzó 160 millones de dólares en 2012.

Sin embargo, el desempeño inicial de la cinta sugiere que esas previsiones podrían quedarse cortas y abrir la posibilidad de superar los 100 millones de dólares en su estreno.

De lograrlo, se convertiría en una de las películas más exitosas del año en su primer fin de semana, junto a Toy Story 5, con 159 millones de dólares, y Super Mario Galaxy: La Película, con 131 millones.

Supera el arranque de 'Oppenheimer'

El nuevo proyecto de Nolan llega después del éxito de Oppenheimer, película ganadora del Óscar a Mejor Película, que obtuvo 10.5 millones de dólares en sus preestrenos y logró un debut de 82 millones de dólares.

La cinta sobre el creador de la bomba atómica terminó recaudando 975 millones de dólares a nivel mundial gracias a sus buenas críticas y al interés generado por formatos especiales como IMAX y 70 mm.

La apuesta por IMAX genera expectativa

La Odisea destaca por ser la primera película rodada completamente con cámaras IMAX, una decisión que ha impulsado la demanda por funciones en este formato.

Seguidores de Nolan han buscado experiencias especiales para ver la película, incluyendo funciones de madrugada y viajes a otras ciudades para acceder a salas con tecnología IMAX.

La película cuenta con un presupuesto de producción estimado en 250 millones de dólares, además de 125 millones destinados a marketing, convirtiéndose en una de las cintas más costosas del año.

El proyecto también es considerado la película para mayores de 18 años más cara de la historia. La recepción crítica ha sido favorable y actualmente mantiene una calificación del 96% en Rotten Tomatoes.

La Odisea cuenta con Matt Damon como Odiseo, el héroe griego que enfrenta dioses, criaturas y obstáculos durante su regreso a Ítaca.

El reparto incluye además a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal, entre otros colaboradores habituales y nuevos talentos del cine internacional.