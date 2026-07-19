'La Odisea' logra el tercer mejor estreno del año en EUA

La cinta recaudó $124.5 millones de dólares en 3,919 salas de cine durante su primer fin de semana, superando a su vez el mejor estreno de una película de Nolan

A cuatro días de su estreno, "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, se consolidó como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026 al registrar el tercer mejor debut del año en la taquilla de EUA.

La adaptación del poema épico de Homero recaudó $124.5 millones de dólares en 3,919 salas de cine durante su primer fin de semana en cartelera, convirtiéndose además en el mejor estreno del director británico desde "El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace", que debutó con $160 millones de dólares en 2012.

Solo dos películas superan su debut en 2026

Con esta cifra, "La Odisea" únicamente quedó por detrás de "Mario Galaxy: La Película", que obtuvo $131 millones de dólares, y de "Toy Story 5", líder del año con $159 millones de dólares durante su estreno.

El desempeño de la cinta también se reflejó en los mercados internacionales, donde sumó $139.6 millones de dólares provenientes de 73 territorios, para alcanzar una recaudación global de $264.1 millones de dólares.

Christopher Nolan rompe su propio récord mundial

El arranque de "La Odisea" representa el mejor estreno mundial en la carrera de Christopher Nolan, al superar los $249 millones de dólares de "El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace", los $198 millones de "El Caballero Oscuro" y los $180 millones que consiguió "Oppenheimer", cifras sin ajustar por inflación.

Basada en la obra escrita por Homero hace aproximadamente 3,000 años, la película sigue la travesía de Odiseo, rey de Ítaca, en su intento por regresar a casa tras la Guerra de Troya, enfrentando múltiples desafíos durante el camino.

El filme es protagonizado por Matt Damon y cuenta con un elenco integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.