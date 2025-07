Lanzan moneda conmemorativa por 50 aniversario de Iron Maiden

The Royal Mint ha lanzado una moneda conmemorativa para celebrar el 50 aniversario de Iron Maiden, la icónica banda británica de heavy metal formada en 1975.

La moneda, parte de la serie "Music Legends" que también ha homenajeado a artistas como Queen, Elton John y David Bowie, presenta a Eddie, la mascota de la banda, en una pose dinámica diseñada por el artista Albert "Akirant" Quirantes.

El diseño incluye múltiples "easter eggs" que hacen referencia a la carrera, álbumes y giras de la banda, capturando su esencia e influencia global.

Up the Irons! The latest Music Legends £5 celebrates 50 years of face-melting belters from Iron Maiden 🤘



With Eddie front and centre, and littered with nods to the band’s legacy, you HAVE to take a closer look at this coin!



Check out our blog: https://t.co/1OGLJ6pVZ7 pic.twitter.com/Kay8vR97y1