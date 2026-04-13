Rolling Stones lanzan adelanto misterioso de su nuevo disco

La legendaria banda The Rolling Stones sorprendió a sus seguidores al publicar un adelanto de su próximo álbum mediante una estrategia poco convencional: una edición limitada en vinilo que se agotó en cuestión de horas tras su distribución en varios países.

El lanzamiento fue acompañado por una campaña enigmática en redes sociales, donde el único fragmento accesible al público apareció en una cuenta anónima bajo el nombre “Thecockroaches2026”, referencia a “The Cockroaches”, un alias que el grupo ha utilizado anteriormente para difundir mensajes o proyectos de forma discreta.

Una campaña llena de pistas

En semanas recientes, comenzaron a aparecer mensajes en el barrio londinense de Camden que anunciaban un supuesto nuevo material de “The Cockroaches”, sin ofrecer mayores detalles, lo que despertó especulación entre fans y medios.

El breve adelanto difundido incluye un riff de guitarra con un estilo crudo y cercano al garage rock de sus primeros años. Hacia el final, se escucha una voz que pronuncia “Yeah”, la cual ha sido atribuida por algunos medios a Mick Jagger.

Las imágenes que acompañan el video muestran a una persona colocando el vinilo, sin revelar su identidad, mientras viste una camiseta con la frase “¿Quién diablos son Las Cucarachas?”, reforzando el misterio de la campaña.

Nuevo disco en camino

De acuerdo con reportes de la prensa británica, el tema adelanto llevaría por título “Rough and Twisted” y formaría parte del nuevo álbum “Foreign Tongues”, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 10 de julio.

Este material marcaría el disco número 25 en la carrera de la banda y el primero desde “Hackney Diamonds” (2023), trabajo que fue reconocido en los premios Grammy.

Pese a la expectativa generada por el nuevo lanzamiento, no hay indicios de una próxima gira.

La banda tuvo que cancelar sus planes de presentaciones en Europa para 2026, en parte debido a las complicaciones físicas que implica el ritmo de los conciertos, especialmente para Keith Richards, quien ha reconocido la dificultad de mantener ese nivel de exigencia.

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