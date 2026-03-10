Lanzan primeras imagenes del 20 aniversario de Hannah Montana

El fenómeno televisivo de Hannah Montana vuelve a generar nostalgia entre millones de seguidores con el lanzamiento de un adelanto del especial por su aniversario número 20, que se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+.

El breve clip, de aproximadamente 12 segundos, muestra a Miley Cyrus retomando el icónico personaje que impulsó su carrera.

En el video, la cantante aparece nuevamente con la característica peluca rubia de Hannah Montana mientras entra al estudio que recrea la casa del personaje, uno de los escenarios más recordados de la serie.

Happy Hannah-versary! The Hannah Montana 20th Anniversary special premieres March 24 on Disney+. #HannahMontana20 pic.twitter.com/u0CkpF4bTJ — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2026

El avance ha circulado ampliamente en redes sociales y ha despertado entusiasmo entre los seguidores del programa, que marcó a toda una generación desde su estreno en 2006.

Un reencuentro que emociona a los fans

Uno de los momentos más comentados del teaser es la aparición de Billy Ray Cyrus, quien interpretó al padre de la protagonista, Robby Ray Stewart, en la serie original.

En el adelanto se le observa compartiendo escena con su hija y realizando un breve baile en el set, en lo que muchos fans consideran un emotivo reencuentro.

El clip también deja escuchar fragmentos musicales que evocan la esencia del programa, como referencias a temas emblemáticos de la franquicia.

El programa conmemorativo será grabado frente a una audiencia en vivo y contará con una entrevista en profundidad realizada por Alex Cooper, conductora del popular podcast Call Her Daddy.

Además, el especial incluirá material de archivo nunca antes visto de la producción original, reconstrucciones de los sets más icónicos de la serie y momentos musicales interpretados por Cyrus.

La artista anunció el proyecto en febrero de 2026 a través de sus redes sociales con mensajes como “Going back to where it all began” y el hashtag #MileysMemories, adelantando que el especial sería una celebración para los fans que la han acompañado durante dos décadas.

El fenómeno que marcó una generación

Hannah Montana debutó el 24 de marzo de 2006 en Disney Channel y se mantuvo al aire durante cuatro temporadas hasta 2011.

La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como la famosa cantante Hannah Montana, un secreto que solo conocían sus amigos más cercanos y su familia.

El éxito de la serie la convirtió en una de las franquicias más importantes de la cadena, con álbumes musicales, giras internacionales y una película estrenada en 2009.

Sobre el proyecto, Miley Cyrus afirmó que el personaje sigue siendo fundamental en su vida.

“‘Hannah Montana’ siempre será parte de mí. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans”, expresó la cantante.

Comentarios