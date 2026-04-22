En pleno 2026 lanzan canción inédita de Prince

Una nueva canción de Prince, con su respectivo video, fue estrenada ayer por el sello discográfico del artista, NPG Records, en colaboración con Legacy Recordings,

El estreno del tema With This Tear fue para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento del cantante y, según Rolling Stone, fue grabado en noviembre de 1991, en Paisley Park, pero nunca vio la luz.

La canción fue remezclada y masterizada por el productor Chris James, antiguo ingeniero de Prince, quien en vida fungió como productor, arreglista, compositor e intérprete de todos los instrumentos.

Poco después de su creación, Prince ofreció la canción a Céline Dion, quien grabó y lanzó su propia versión en 1992.

La canción forma parte de un grupo de grabaciones inéditas del artista que se lanzarán este año, como parte de los festejos por su décimo aniversario luctuoso.

El lanzamiento precede al evento 10th Anniversary Celebration of Life, un encuentro de cinco días que honra el legado musical de Prince, y que se realizará del 3 al 7 de junio en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

El evento tendrá también actuaciones en vivo, acceso exclusivo a música inédita, proyecciones de conciertos poco comunes, experiencias inmersivas para los fans y homenajes a los álbumes Parade, Emancipation y The Rainbow Children.

En el mural de Prince habrá un karaoke comunitario gratuito para todas las edades, el 6 de junio, para que los fans canten sus canciones.

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