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Escena

The Rolling Stones lanzan colección exclusiva con Diablos Rojos

La colección especial incluirá gorras, un jersey conmemorativo y un vinilo edición limitada del nuevo álbum 'Foreign Tongues', del que sólo existirán 666 piezas

  • 19
  • Mayo
    2026

The Rolling Stones volverá a hacer ruido en México, aunque esta vez no será sobre un escenario, sino en el diamante.

La legendaria agrupación británica anunció una colaboración especial con los Diablos Rojos del México para lanzar una colección inédita que mezcla el rock & roll con la tradición del beisbol mexicano.

La alianza contempla artículos exclusivos inspirados en el nuevo álbum de la banda, “Foreign Tongues”, además de productos conmemorativos.

Una colección de edición limitada

La colección especial estará conformada por:

  • Seis modelos de gorras
  • Un jersey conmemorativo
  • Un vinilo exclusivo de “Foreign Tongues”

La venta arrancará el próximo 5 de junio, coincidiendo con la serie entre los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco.

Los artículos sólo podrán adquirirse durante esas fechas.

Uno de los productos que más expectativa ha generado es el vinilo edición limitada de “Foreign Tongues”, del cual únicamente existirán 666 piezas.

La cifra convierte al disco en un objeto de colección tanto para seguidores de The Rolling Stones como para aficionados al beisbol.

Aunque todavía no se confirma la fecha exacta de salida en México, el lanzamiento mundial del álbum está previsto para el próximo 10 de junio.

El álbum cuenta con colaboraciones internacionales de artistas como Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith.

Actualmente, la banda está integrada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

 


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