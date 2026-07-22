Lilly Allen estrenará documental repasando su evolución artística

Prime Video lanzará en 2027 un documental sobre Lily Allen que repasará su carrera, su impacto en la música y su evolución como figura cultural

La plataforma de streaming anunció la producción de un documental dedicado a la cantante británica Lily Allen, una propuesta que ofrecerá un recorrido por su vida personal y profesional, mostrando la evolución de una de las artistas más influyentes de su generación.

La plataforma de streaming adelantó que el proyecto buscará presentar un retrato cercano de la intérprete, explorando su trayectoria desde sus inicios hasta su consolidación como una figura reconocida en la industria musical.

Un recorrido por su carrera

El documental estará dirigido por Mat Whitecross, realizador reconocido por trabajos como Oasis: Supersonic y Coldplay: A Head Full of Dreams.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la producción narrará el camino de Lily Allen desde la época en que fue conocida como la "Reina de MySpace", etapa en la que revolucionó la forma de darse a conocer en la industria musical, hasta convertirse en un referente cultural.

La producción también destacará el impacto que tuvo como una de las primeras mujeres en abrir nuevas oportunidades para artistas femeninas dentro de la música contemporánea, gracias a su estilo directo y a la franqueza con la que ha abordado distintos temas a lo largo de su carrera.

Prime Video confirmó que el documental llegará a la plataforma en 2027 con un estreno mundial. Además, incluirá entrevistas con personas cercanas a la cantante, aunque por el momento no se han dado a conocer los nombres de los participantes.

La plataforma aseguró que la producción mostrará una faceta poco conocida de la artista, presentándola desde una perspectiva íntima y personal.

Un momento importante en su carrera

El anuncio del documental llega después del lanzamiento de West End Girl, el quinto álbum de estudio de Lily Allen y el primero que publica en siete años.

El disco ha llamado la atención por abordar aspectos de su matrimonio con el actor David Harbour, conocido por su participación en la serie Stranger Things.

Actualmente, Allen se encuentra realizando la gira promocional de West End Girl y tiene prevista su participación en diversos festivales de verano.

El documental será una coproducción entre Magna Studios y Mint Pictures. Magna Studios también participa en el próximo documental de Oasis, Don't Look Back in Anger, mientras que Mint Pictures ha trabajado previamente en proyectos como Oasis: Supersonic y Coldplay: A Head Full of Dreams.

La distribución internacional en salas de cine y los derechos de entretenimiento doméstico estarán a cargo de Altitude.