Evangeline Lilly revela daño cerebral tras accidente en Hawái

La actriz Evangeline Lilly, conocida por sus papeles en Lost, Ant-Man and the Wasp y El Hobbit, reveló que padece daño cerebral como consecuencia de una grave caída ocurrida en mayo de 2025, durante unas vacaciones en Hawái.

La información fue compartida el 1 de enero de 2026 y publicada en su cuenta de Instagram, donde explicó que recientemente recibió el diagnóstico definitivo tras someterse a estudios cerebrales especializados.

El accidente y las primeras lesiones

Lilly relató que se desmayó repentinamente en una playa y cayó de frente contra una roca, lo que le provocó múltiples lesiones faciales, una conmoción cerebral y posteriormente una lesión cerebral traumática (TBI, por sus siglas en inglés).

La actriz ya había contado que desde niña sufre episodios de desmayos, cuya causa nunca ha sido completamente determinada.

Diagnóstico confirmado

Meses después del accidente, los escáneres cerebrales revelaron que “casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad reducida”.

La actriz describió el diagnóstico como reconfortante y desalentador al mismo tiempo.

“El veredicto ya está dado… sí tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico”, escribió Lilly, al señalar que su deterioro cognitivo no se debe únicamente a la perimenopausia, aunque reconoció que la recuperación será una “batalla cuesta arriba”.

Camino a la recuperación

La actriz explicó que ahora trabajará de la mano de médicos para comprender el origen del daño y comenzar un proceso de tratamiento que anticipa como largo y exigente.

Con humor, reconoció que no espera con entusiasmo el “trabajo duro” que implica su rehabilitación.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Lilly mantuvo un tono positivo y afirmó que su condición la ha ayudado a bajar el ritmo de vida y a vivir unas fiestas decembrinas más tranquilas, las primeras así desde que tuvo hijos hace 14 años.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó sentirse agradecida por seguir con vida. Diversas figuras del cine, como Michelle Pfeiffer, le enviaron mensajes de ánimo, destacando su fortaleza ante la adversidad.

