Cerrar X
Niega_Sheinbaum_amenaza_de_quitar_fuero_a_senadora_Lily_Tellez_12905f9be1
Nacional

Niega Sheinbaum amenaza de quitar fuero a senadora Lily Téllez

La presidenta negó las acusaciones de la senadora Lilly Téllez, quien aseguró que teme por su vida y que ha sido amenazada con una persecución política

  • 25
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum, negó rotundamente las acusaciones hechas por la senadora Lilly Téllez, quien aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que teme por su vida y que ha sido amenazada con una persecución política desde el gobierno federal.

Según Téllez, la administración de Sheinbaum pretende retirarla del Senado y encarcelarla por sus posturas críticas. Ante estas declaraciones, la mandataria respondió que tales afirmaciones son falsas.

“Es falso que busquemos desaforarla o encarcelarla”.

“No es nuestra intención desaforar ni presentar una denuncia ni mucho menos, pero sí es importante que el pueblo sepa quién es quién”, declaró Sheinbuam.

Las declaraciones de la senadora han generado reacciones divididas en el ámbito político, mientras que el gobierno federal insiste en que se respetan plenamente las libertades de expresión y el Estado de derecho.

¿Qué dijo Lilly Téllez?

En la entrevista con Fox News, la senadora 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Gz_Sa_Dm_KXYA_As1i_F_39f6732f6c
Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur
AP_25238507538615_3ec5494f83
Guardia Costera de EUA incauta 34 toneladas de droga en el Caribe
julio_cesar_chavez_52484ed8b5
Reaparece Chávez Jr. tras salir de la prisión en Hermosillo
publicidad

Últimas Noticias

Gz_Sa_Dm_KXYA_As1i_F_39f6732f6c
Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur
blog_3376_74c9_768x512_4f513bf913
Capacita San Pedro a tránsitos en Plan de Movilidad Escolar
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_256387e900
Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×