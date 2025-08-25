Niega Sheinbaum amenaza de quitar fuero a senadora Lily Téllez

La presidenta Claudia Sheinbaum, negó rotundamente las acusaciones hechas por la senadora Lilly Téllez, quien aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que teme por su vida y que ha sido amenazada con una persecución política desde el gobierno federal.

Según Téllez, la administración de Sheinbaum pretende retirarla del Senado y encarcelarla por sus posturas críticas. Ante estas declaraciones, la mandataria respondió que tales afirmaciones son falsas.

“Es falso que busquemos desaforarla o encarcelarla”. “No es nuestra intención desaforar ni presentar una denuncia ni mucho menos, pero sí es importante que el pueblo sepa quién es quién”, declaró Sheinbuam.

Las declaraciones de la senadora han generado reacciones divididas en el ámbito político, mientras que el gobierno federal insiste en que se respetan plenamente las libertades de expresión y el Estado de derecho.

¿Qué dijo Lilly Téllez?

En la entrevista con Fox News, la senadora

Comentarios