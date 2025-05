Lindsey Stirling regresa a Monterrey con 'The Duality Tour'

Después de seis años Lindsey Stirling regresa a Monterrey con su gira The Duality Tour el 8 de agosto de 2025.

Esta noticia la dio por medio de sus redes sociales, en donde Stirling se mostraba muy emocionada y aseguró que escucho a sus fans mexicanos, por lo que decidió añadir fechas para México.

"Te escuché alto y claro y no podría estar más emocionado de anunciar que la gira Duality finalmente llegará a ti. La preventa de artistas comienza el 12 de mayo a las 10 a.m. local y la venta general es el 15 de mayo a las 11 a.m. local", dijo la violinista en su comunicado.

🇲🇽MEXICO!!! I heard you loud and clear and I couldn't be more excited to announce that the Duality tour is finally coming to you. Artist pre-sale starts May 12th at 10am local & general on-sale is May 15th at 11am local. I can't wait to see you! 🇲🇽



