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Internacional

Piden en EUA que el acuerdo con Irán pase por el Congreso

Lindsey Graham, estrecho aliado de Trump, pidió que el acuerdo sea enviado al Congreso debido a 'preocupaciones' sobre su contenido

  • 14
  • Junio
    2026

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de paz este domingo, el cual no tiene el "visto bueno" de todos en Washington.

Uno de los que tiene diferencias por el acuerdo es el senador republicano Lindsey Graham, quien es un estrecho aliado del presidente de EUA, Donald Trump, el cual pidió que el acuerdo sea enviado al Congreso debido a "preocupaciones" sobre su contenido.

Mediante su cuenta oficial de X, el senador dijo que le complace que se haya llegado a un acuerdo para la reapertura del Estrecho de Ormuz; sin embargo, afirmó estar preocupado porque "la visión de Irán sobre el acuerdo parece diferente a lo que afirma el equipo negociador estadounidense".

Según nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación. "Espero con interés revisar el resultado final", escribió Graham, quien pidió que el vicepresidente, JD Vance, participe en la presentación del acuerdo ante el Congreso.

Graham no es el único legislador del Partido Republicano que ha expresado sus inquietudes durante las negociaciones debido a la posibilidad de que se cierre un acuerdo que permita a Irán seguir enriqueciendo uranio o que libere fondos bloqueados de la República Islámica.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán fue anunciado este domingo, pero será rubricado oficialmente el próximo viernes 19 de junio en Suiza; sin embargo, se desconocen los detalles del memorando.


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