Piden en EUA que el acuerdo con Irán pase por el Congreso

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de paz este domingo, el cual no tiene el "visto bueno" de todos en Washington.

Uno de los que tiene diferencias por el acuerdo es el senador republicano Lindsey Graham, quien es un estrecho aliado del presidente de EUA, Donald Trump, el cual pidió que el acuerdo sea enviado al Congreso debido a "preocupaciones" sobre su contenido.

Mediante su cuenta oficial de X, el senador dijo que le complace que se haya llegado a un acuerdo para la reapertura del Estrecho de Ormuz; sin embargo, afirmó estar preocupado porque "la visión de Irán sobre el acuerdo parece diferente a lo que afirma el equipo negociador estadounidense".

Según nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación. "Espero con interés revisar el resultado final", escribió Graham, quien pidió que el vicepresidente, JD Vance, participe en la presentación del acuerdo ante el Congreso.

I am pleased to hear the memorandum of understanding with Iran to allow the Strait of Hormuz to open has been agreed to. I will be watching closely the ensuing negotiations regarding Iran’s nuclear program and other matters.



I am somewhat concerned that Iran’s view of the… https://t.co/3vSNSOc1mp — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 14, 2026

Graham no es el único legislador del Partido Republicano que ha expresado sus inquietudes durante las negociaciones debido a la posibilidad de que se cierre un acuerdo que permita a Irán seguir enriqueciendo uranio o que libere fondos bloqueados de la República Islámica.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán fue anunciado este domingo, pero será rubricado oficialmente el próximo viernes 19 de junio en Suiza; sin embargo, se desconocen los detalles del memorando.

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