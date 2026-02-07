Lindsey Vonn supera otro entrenamiento con la rodilla lesionada

Lindsey Vonn confirmó que está lista para competir por el oro olímpico en Milán-Cortina, luego de completar su segunda carrera consecutiva de entrenamiento en descenso, apenas días después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

La esquiadora estadounidense, de 41 años, finalizó tercera, a 0,37 segundos de su compañera Breezy Johnson, quien lideró la sesión. Al ver su tiempo en la tabla, Vonn levantó el puño en señal de satisfacción.

“Todo bien”, declaró brevemente a The Associated Press.

Aksel Lund Svindal, campeón olímpico de descenso en 2018 y actual entrenador de Vonn, destacó la serenidad de la atleta tras la prueba.

“Estaba muy tranquila y no habló del tema de la rodilla en absoluto. Tampoco quise preguntar porque pensé que eso es una buena señal”, comentó el noruego. “Cuando está tranquila significa que siente que lo tiene bajo control”.

No obstante, Svindal reconoció que Vonn ha favorecido su pierna derecha en los aterrizajes, lo que le ha generado ciertos desequilibrios. “Trataremos de tener menos de eso mañana. Son los aterrizajes los que más duelen”, explicó.

Competir contra la adversidad

Vonn compite con un soporte rígido que cubre su rodilla lesionada. En 2024 recibió un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha y regresó al circuito la temporada pasada tras casi seis años de retiro.

Antes de los Juegos Olímpicos, sufrió una caída en el último descenso de la Copa del Mundo, lo que puso en duda no solo su participación olímpica, sino la continuidad de su carrera.

Sin embargo, la esquiadora se mantuvo firme en su intención de competir si era médicamente posible. Tras la cancelación de un entrenamiento el jueves, se lanzó a la pista Olympia delle Tofana viernes y sábado junto al resto de competidoras.

Svindal admitió que el soporte afecta su aerodinámica, pero evitó profundizar en el tema. “No nos estamos enfocando en eso”, señaló.

Vonn posee el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo en Cortina, escenario que ahora podría convertirse en el lugar de una nueva hazaña olímpica.

A sus 41 años y tras superar múltiples lesiones, la estadounidense buscará añadir otro capítulo épico a una de las carreras más destacadas en la historia del esquí alpino.

Comentarios