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Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte

El influencer reapareció en Instagram luego de que se viralizara un falso rumor sobre su muerte en un accidente automovilístico

  • 10
  • Junio
    2026

Víctor Ordóñez, mejor conocido en redes sociales como Lonche de Huevito, reapareció este miércoles en sus plataformas digitales después de que se difundieran rumores falsos sobre su supuesta muerte en un accidente automovilístico en Los Mochis, Sinaloa.

La información comenzó a circular durante la madrugada de este miércoles a través de diversas publicaciones en redes sociales, donde se afirmaba que el creador de contenido había fallecido tras un percance vial.

El rumor estuvo acompañado por una fotografía de una camioneta severamente dañada, imagen que fue compartida miles de veces y que terminó siendo vinculada erróneamente con el influencer.

Una imagen sin relación desató la confusión

La publicación rápidamente acumuló miles de visualizaciones, comentarios e interacciones, generando preocupación entre los seguidores del creador de contenido, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzó a surgir información que desmentía la versión viral, pues la fotografía del vehículo accidentado no tenía ninguna relación con Víctor Ordóñez.

A pesar de ello, la difusión del contenido provocó incertidumbre entre los usuarios, quienes comenzaron a buscar información sobre el supuesto accidente.

Su actividad en Instagram confirmó que estaba bien

La situación quedó aclarada cuando Lonche de Huevito realizó una publicación en sus historias de Instagram horas después de que se propagara el rumor.

La actividad del influencer fue interpretada por sus seguidores como la confirmación definitiva de que se encontraba bien y de que la noticia sobre su presunto fallecimiento era falsa.

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Tras su reaparición, numerosos usuarios reaccionaron con mensajes de alivio y criticaron la difusión de información sin verificar en redes sociales.

De acuerdo con comentarios publicados por usuarios en la red social X, esta no sería la primera ocasión en que circulan versiones falsas sobre la muerte del streamer.

Varios seguidores recordaron que anteriormente también se han difundido rumores similares relacionados con el creador de contenido, los cuales han sido desmentidos posteriormente.


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