escena_pharrell_williams_francia_5d64d53520
Escena

Macron condecora a Pharrell Williams y surge polémica en Francia

El cantante y diseñador fue nombrado Caballero por sus aportes culturales, pero PETA pidió retirar la distinción por su uso de pieles en Louis Vuitton

Emmanuel Macron, presidente de Francia, condecoró al cantante Pharrell Williams como caballero, colocando una medalla con una cinta roja en su traje azul francés, que el también diseñador lució con camisa blanca y sin corbata.

Williams fue notificado de la condecoración civil el pasado julio, otorgada por el estado francés en reconocimiento a sus contribuciones a la cultura y las industrias creativas. Posteriormente, Pharrell posó para fotos con personalidades como Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, y la primera dama de Francia, Brigitte Macron.

Sin embargo, no todo fue celebración, pues a las pocas horas PETA Francia solicitó formalmente a las autoridades francesas que revocaran la Legión de Honor de Williams, alegando su uso continuo de pieles de animales exóticos en las colecciones de Louis Vuitton. "Williams es plenamente consciente del cruel legado de la marca", escribió la vicepresidenta de PETA para Europa, Mimi Bekhechi. 

"Un título que celebra el honor no debería otorgarse a alguien que prioriza la imagen sobre la integridad". 

El artista estadounidense se ha convertido en una figura clave de la moda mundial desde que asumió la dirección creativa de la línea masculina de Vuitton en el 2023, donde ha plasmado su singular combinación de streetwear, lujo y entretenimiento.


