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Confiesa Louis Tomlinson que México lo hace sentir en casa

La conexión se convirtió con el paso de los años en una especie de “hogar lejos de casa”, motivo por el que cada regreso al país tiene un significado especial.

  • 16
  • Mayo
    2026

Louis Tomlinson volvió a demostrar la cercanía que mantiene con el público mexicano durante su visita al país, donde ofreció una conferencia y habló sobre la conexión especial que ha construido con sus fans en México.

El cantante británico aseguró que cada presentación en territorio mexicano ocupa un lugar especial dentro de su carrera y reconoció que la energía de los conciertos aquí es distinta a cualquier otra parte del mundo.

Louis Tomlinson destaca pasión de fans mexicanos

Durante el encuentro con medios, Tomlinson agradeció la paciencia y apoyo de sus seguidores, quienes lo han acompañado desde la etapa de One Direction hasta su carrera como solista.

“Siempre atesoro mis shows aquí, así que estamos muy emocionados”, expresó el cantante.

El artista confesó que México se encuentra “probablemente en el top tres, si no en el primero” de los lugares donde más disfruta presentarse debido a la intensidad y emoción que vive en cada concierto.

Además, recordó que la relación con el público nacional comenzó hace más de una década y que desde entonces los shows en el país mantienen una energía única.

“Hay una especie de caos en los shows aquí que me encanta”, comentó entre risas.

México tendrá uno de los conciertos más grandes de su carrera

Tomlinson también habló sobre el concierto que ofrecerá en 2027, considerado uno de los eventos más importantes de su trayectoria como solista.

El británico reconoció que presentarse ante una multitud tan grande representa presión, aunque aseguró sentirse respaldado por sus fans mexicanos.

“Siento la presión, pero tengo la suerte de tener una base de fans que siento que están para ayudarme y protegerme, y esa sensación es diez veces más fuerte aquí en México”, afirmó.

Latinoamérica influyó en su carrera como solista

El cantante explicó que muchos de los recuerdos que lo impulsaron a continuar en la música después de One Direction están relacionados con sus giras por Latinoamérica.

Según contó, las presentaciones en esta región fueron clave para tomar la decisión de desarrollar su carrera individual.

Para Louis Tomlinson, la conexión con México se convirtió con el paso de los años en una especie de “hogar lejos de casa”, motivo por el que cada regreso al país tiene un significado especial.


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