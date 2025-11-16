Lupita D’Alessio se despide de los escenarios tras 54 años

Después de 54 años de trayectoria, Lupita D’Alessio dijo adiós a los escenarios con un último concierto en la Arena Guadalajara, el cual estuvo lleno de nostalgia, éxitos y la participación de su hijo, Ernesto.

Ante 7,000 personas, la "Leona Dormida" salió después de que su hijo preparara los motores con un show de 40 minutos con canciones emblemáticas de Joan Sebastián, José José y más.

Ya en el inicio de su última presentación, Lupita interpretó "¿Cómo se llama?" para rápidamente poner a cantar a toda la arena y empezar un viaje al pasado.

"Hazme olvidarlo" y "Aquí estoy yo" continuaron para hacer felices a todos los fans que crecieron con su música y que pudieron disfrutar de un show suyo por última vez.

Tras interpretar estos temas, D'Alessio guardó silencio y observó a los presentes y agradeció a todos por su cariño. A lo cual, sus fans respondieron con una ocacion de pie.

“Gracias por estar aquí en esta despedida. Muchas gracias a la persona que tiene respeto a la despedida de la señora Lupita D’Alessio. No es fácil tomar esta decisión, pero creo que tengo que descansar, disfrutar a mi familia en la vida que me quede, que no creo que sea mucha la que me reste, pero siento que debo dedicármeles; ya fueron 54 años dedicados a la música, para música, productores, diferentes managers, grandes compañeros. Una gran escuela, pero sobre todo el cariño de ustedes, porque no hubiera llegado a 54 años cantando si no estuviera esta Arena”, dijo D'Alessio.

Tras esto, aprovechando que era su último concierto y que su hijo estaba presente, Lupita invitó a Ernesto a subir al escenario para interpretar "Ni guerra, ni paz", una de las más icónicas de su repertorio.

“¿Cuántas leonas hay aquí?”, preguntó a todas las presentes para que rápido levantaran la mano. Así dio paso a una de sus canciones más emblemáticas y con la que se ganó el apodo de Leona Dormida.

"Inocente pobre amiga" y "Ese hombre" fueron también parte del setlist que preparó D’Alessio para todos los tapatíos.

Previo a su última interpretación de "Mentiras", D'Alessio dio un último mensaje: “Los voy a extrañar muchísimo. Voy a extrañar su aplauso, su cariño. Están correspondidos de la misma manera. Este es el último concierto con Bobo Produciones”. Tras esto, el público volvió a levantarse para una ovación en la que corearon su nombre.

Con esta presentación, Lupita dijo adiós a una trayectoria de más de cinco décadas llena de éxitos.

