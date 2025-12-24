Lupita Jones critica a Fatima Bosch por su estereotipo

Las declaraciones de Lupita Jones, ex Miss Universo y exdirectora de certámenes de belleza en México, volvieron a generar polémica tras expresar su opinión sobre la imagen de Fátima Bosch, actual representante mexicana en el certamen internacional.



Jones señaló que, a su consideración, Bosch no encaja en el estereotipo tradicional que históricamente ha representado a una Miss Universo, aludiendo a aspectos relacionados con la proyección, el comportamiento y la imagen pública que, desde su punto de vista, exige el concurso a nivel internacional.



La ex reina de belleza aclaró que sus comentarios no buscan desacreditar a la joven, sino resaltar que una representante debe adaptarse a ciertos estándares cuando asume un rol de alcance global. No obstante, sus declaraciones provocaron reacciones divididas, especialmente en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron la autenticidad y naturalidad de Bosch.

"No hay quien le esté marcando ninguna pauta. Es muy bonita la esencia de la niña, su naturalidad… eso está padrísimo… pero tienes que adaptarte a un nuevo estatus, te guste o no”, declaró Jones

Por su parte, Fátima Bosch no ha emitido una postura directa ante los señalamientos, aunque su participación ha sido respaldada por seguidores que consideran que los concursos de belleza deben evolucionar hacia modelos más diversos e inclusivos.

El intercambio de opiniones ha puesto el debate sobre los estereotipos en los certámenes de belleza y el papel que juegan figuras históricas frente a las nuevas generaciones, en un contexto donde la representación y la diversidad ocupan cada vez más espacio en la conversación pública.

Comentarios