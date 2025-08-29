Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España

La influencer mexicana Lupita Villalobos, integrante del popular pódcast Las Alucines, unió su vida en matrimonio con su prometido Juan este viernes 29 de agosto en España.

La creadora de contenido compartió en redes sociales un video de la ceremonia, donde se observa que el enlace se realizó al aire libre y al atardecer, en un escenario majestuoso que cautivó a sus seguidores.

La canción de la boda de Lupita Villalobos fue Young and beautiful de Lana del Rey 🤍✨ pic.twitter.com/21a3sYJF5X — Valaya🫧 (@anothertrece) August 29, 2025

Lo que más llamó la atención fue el espectacular vestido de novia que eligió Villalobos: un conjunto de dos piezas con corset de escote en tres puntas y falda corte sirena.

La influencer prescindió del velo, pero lució un collar de piedras blancas que sujetaba una delicada cola de tul.

Completó su look con un ramo de rosas blancas y unos tacones Jimmy Choo.

El novio también recibió elogios en redes, al presentarse con un traje gris oscuro, camisa blanca y zapatos color guinda, un estilo elegante que resaltó en la ceremonia.

Según una invitación filtrada, la boda se extenderá durante tres días: comenzó el 28 de agosto con una cena de ensayo junto a un lago, siguió este 29 con la ceremonia civil y concluirá el 30 con un desayuno para los invitados.

Lupita Villalobos, Un Tal Fredo y Quesito served cvnt pic.twitter.com/Zd3OY2NUND — May ❤️‍🔥💊🪞 (@mayswiftiee) August 29, 2025

¿Quién es Lupita Villalobos?

Originaria de Hermosillo, Sonora, Lupita Villalobos nació el 23 de octubre de 1989 y actualmente tiene 35 años.

En los últimos años ha ganado gran popularidad como influencer y conductora de Las Alucines, pódcast que comparte con su amiga y colega Karla Quesada, mejor conocida como “Quesito”.

Se hizo viral al relatar la particular forma de enterarse como fue que su exesposo le fue infiel con una maestra de baile que ella misma había tenido en su adolescencia.

Posteriormente, él la habría demandado por presunto daño moral tras exponer su historia públicamente en redes sociales.

A pesar de haberse vuelto famosa por su matrimonio fallido, se ganó al publico con su carisma y singular forma de expresarse, haciendo que todos sus seguidores tuviera "un nuevo estilo de vida".

Ahora, Lupita Villalobos comienza un nuevo capítulo de su vida, celebrando su boda con un estilo único que ya ha dado de qué hablar entre sus seguidores.

