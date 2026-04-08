Malcolm regresa 20 años después con nueva miniserie

Tuvieron que pasar unos 20 años para que regresara a la pantalla una de las familias más queridas por el público: la de "Malcolm el de en medio".

Será el viernes cuando se estrene "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", a través de la plataforma de streaming Disney+, marcando el regreso oficial de los personajes que definieron la comedia de principios de los años 2000.

La nueva miniserie, de cuatro episodios, se sitúa 20 años después del final de la serie original.

La historia sigue a un Malcolm adulto, interpretado nuevamente por Frankie Muniz, quien ahora es padre de una niña llamada Leah y ha intentado mantener cierta distancia con su caótico pasado familiar.

Sin embargo, la aparente estabilidad se ve interrumpida cuando sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), exigen la presencia de todos sus hijos para celebrar su 40.º aniversario de bodas, desencadenando una nueva serie de conflictos y situaciones absurdas.

El elenco principal ha logrado una reunión casi completa para este proyecto especial.

Además de Muniz, Cranston y Kaczmarek, regresan Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). La única ausencia notable es la de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey en la serie original y decidió no participar por encontrarse retirado de la actuación; su lugar lo ocupa el joven actor Caleb Ellsworth-Clark.

Los cuatro capítulos fueron escritos y producidos bajo la supervisión de Linwood Boomer, creador de la serie original, asegurando que se mantendrá el tono ácido y la ruptura de la cuarta pared que convirtieron a Malcolm el de en medio en un fenómeno cultural acreedor a siete premios Emmy.

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