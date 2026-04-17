Revival de 'Malcolm el del medio' puede ser nominado a los Emmy

“Malcolm el del medio” está de regreso y podría volver también a una de las premiaciones más importantes de la televisión. El revival titulado “Malcolm el del medio: la vida sigue injusta” ya es elegible para competir en los premios Emmy 2026, abriendo la puerta a una posible nominación en la categoría de comedia.

A pesar de contar con una temporada reducida, la producción fue considerada dentro de los criterios de la Academia, lo que la coloca en la conversación junto a otras series del año.

¿Puede “Malcolm in the Middle” competir en los Emmy?

El principal obstáculo para el revival era su duración, ya que se trata de una miniserie de pocos episodios. Sin embargo, la Academia determinó que sí cumple con los requisitos para competir como serie de comedia.

Esto significa que la producción podrá aspirar a nominaciones en categorías relevantes, incluyendo mejor serie, actuaciones y aspectos técnicos.

La decisión resulta clave, ya que abre la posibilidad de que la franquicia regrese a los Emmy, donde ya tuvo presencia en el pasado con múltiples nominaciones.

Un regreso breve pero con impacto

El revival consta de cuatro episodios y se estrenó en abril de 2026 a través de plataformas de streaming, retomando la historia casi dos décadas después del final original.

La trama sigue a Malcolm en su vida adulta, ahora con hija, mientras vuelve a enfrentarse al caos familiar que marcó la esencia de la serie.

A pesar de su formato corto, el proyecto ha logrado captar audiencia global y mantener el estilo de humor que lo convirtió en un referente televisivo.

El historial de la serie en los Emmy

Durante su emisión original, “Malcolm in the Middle” acumuló más de 30 nominaciones al Emmy, consolidándose como una de las comedias más reconocidas de su época.

Incluso llegó a competir en la categoría de Mejor Serie de Comedia, lo que respalda su potencial para volver a figurar en la premiación con esta nueva etapa.





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