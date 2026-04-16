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Cancela aparición en Monterrey actor de 'Malcolm el de en medio'

Con la reprogramación, la presencia de estos invitados quedó sujeta a confirmación, lo que incrementó las dudas sobre el cartel final del evento

  • 16
  • Abril
    2026

La convención DesertCon Monterrey, programada para realizarse los días 18 y 19 de abril en Pabellón M, fue pospuesta luego de la cancelación del actor Justin Berfield, conocido por interpretar a Reese en la serie “Malcolm el de en medio”, lo que desató inconformidad entre asistentes y seguidores del evento.

La ausencia del actor fue confirmada por él mismo a través de redes sociales, donde aseguró que su decisión no obedecía a motivos personales, sino a problemas con la organización del evento.

Actor señala incumplimiento y falta de condiciones

En su mensaje, Berfield indicó que existió un incumplimiento de contrato por parte del productor, además de señalar falta de claridad en los acuerdos establecidos para su participación.

"Me siento triste al compartirles que no apareceré en el DesertCon este fin de semana en Monterrey, mis maletas estaban hechas, mi vuelo estaba programado y yo estaba emocionado por conocerlos a todos ustedes".

"Desafortunadamente, el organizador del evento falló con sus obligaciones contractuales, no dejándome otra opción que retirarme del evento". declaró el actor en un comunicado en sus redes sociales.

Tras la cancelación, los organizadores anunciaron que DesertCon Monterrey será reprogramado para el 11 de octubre de 2026, argumentando ajustes en la logística y la intención de ofrecer una mejor experiencia a los asistentes.

Sin embargo, no se detalló si el elenco originalmente anunciado se mantendrá para la nueva fecha, lo que ha generado incertidumbre entre los seguidores.

El evento contemplaba la participación de otros actores relacionados con la serie, como Christopher Masterson, quien interpretó a Francis, además de creadores de contenido y figuras del entretenimiento.

Con la reprogramación, la presencia de estos invitados quedó sujeta a confirmación, lo que incrementó las dudas sobre el cartel final del evento.

Fans expresan molestia por cancelación tardía

La noticia provocó reacciones negativas entre asistentes, ya que el anuncio se realizó a pocos días de la fecha original, cuando algunos ya habían realizado gastos en transporte, hospedaje y boletos.

Ante esto, los organizadores informaron que se habilitarán procesos de reembolso para quienes no deseen conservar sus entradas para la nueva fecha.

Alta expectativa amplificó el impacto

La convención había generado gran expectativa debido al reciente interés por el elenco de “Malcolm el de en medio”, lo que impulsó la demanda de boletos y la atención en redes sociales.

En este contexto, la cancelación de uno de sus principales invitados no solo afectó la logística del evento, sino que también puso en evidencia los retos en la organización de convenciones de gran escala en la ciudad.


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