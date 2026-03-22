Jane Kaczmarek se casa con su amor de juventud 50 años después

La actriz Jane Kaczmarek, recordada por su icónico papel en Malcolm in the Middle, protagoniza una historia digna de cuento de hadas al casarse con su primer amor, Rusty Long, más de cinco décadas después de haber sido novios en la adolescencia.

El inesperado reencuentro ocurrió en 2024 durante la reunión por el 50 aniversario de su graduación en Wisconsin, donde ambos revivieron una conexión que nunca desapareció del todo.

Un amor que sobrevivió al tiempo

Kaczmarek y Long comenzaron su relación en 1971, cuando él era una estrella del tenis en su escuela secundaria en Greendale. Como muchas historias juveniles, su romance terminó tras la graduación, cuando cada uno siguió caminos distintos.

Durante décadas, ambos formaron familias por separado. La actriz estuvo casada con Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos, mientras que Long desarrolló su carrera como abogado y también formó su propia familia.

Sin embargo, el destino volvió a cruzarlos más de 50 años después.

Según relató la propia actriz, el reencuentro fue casi mágico. Tras una cena en grupo organizada por amigos, los sentimientos resurgieron de manera inmediata.

“Fue algo instantáneo”, confesó, describiendo cómo la chispa entre ambos seguía intacta pese al paso del tiempo.

Incluso reveló que durante años una canción de Linda Ronstadt le recordaba constantemente a Long, como si su historia nunca hubiera terminado del todo.

Una propuesta de película

El romance avanzó rápidamente y alcanzó su punto culminante en febrero de 2025, durante una reunión temática inspirada en el poeta Robert Burns en Pasadena.

Ahí, frente a amigos, Long sorprendió a Kaczmarek con una declaración pública: aseguró haberla amado toda su vida y, en ese mismo momento, le pidió matrimonio.

La respuesta fue un rotundo sí.

La pareja se casó el 5 de julio de 2025 en Wisconsin, en una ceremonia íntima celebrada en un granero, rodeados de hijos, nietos y amigos de toda la vida.

La actriz describió la boda como una “fiesta de verano”, con elementos tradicionales del estado como queso fresco y salchichas bratwurst, además de música en vivo que acompañó el ambiente festivo.

Regreso a la pantalla

Este nuevo capítulo personal coincide con un importante momento profesional para Kaczmarek, quien retomará su emblemático personaje de Lois en la nueva versión de la serie, titulada Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, que llegará a Hulu.

El regreso marca una etapa especial para la actriz, quien combina este renacer en su carrera con una historia de amor que, según sus propias palabras, “se siente como un cuento de hadas”.

Hoy, a sus 70 años, Kaczmarek asegura vivir una etapa plena, en la que el amor volvió a sorprenderla cuando menos lo esperaba.

“Puedes ser muy cursi porque una parte de ti todavía se siente como una adolescente”, confesó.

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