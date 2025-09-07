Manuel Masalva reaparece en redes tras sufrir una grave infección

Después de haber sufrido una grave infección bacteriana que lo dejó al borde de la muerte, el actor mexicano Manuel Masalva reapareció en redes sociales para compartir su proceso de rehabilitación.

El actor compartió imágenes de su proceso de rehabilitación y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante los meses más difíciles de su vida.

Mediante su cuenta de Instagram, compartió un video en donde se mostraba ante las cámaras por primera vez desde su hospitalización, en donde además relató cómo ha sido su proceso de recuperación, tanto emocional como física.

“Después de un mes de haber vuelto a México, hoy me siento más tranquilo y con más seguridad para compartirles un poco de mi proceso de rehabilitación, de reintegración, y mucho se los debo a ustedes, que han estado muy pendientes”, dijo el actor.

Apenas en julio compartió un mensaje de voz en el que detalló que permaneció 105 días internado y en donde también agradecía a su familia, médicos y todos los que lo apoyaron.

Su infección y posterior hospitalización

La infección bacteriana que sufrió el actor conocido por su papel en la serie "Narcos" inició durante sus vacaciones en Filipinas, pero no fue hasta aterrizar en Dubái cuando empezó a presentar síntomas severos, los cuales derivaron en una cirugía de emergencia el pasado 26 de marzo.

Esta infección se propagó a sus pulmones, lo que llevó a los médicos a inducirlo en coma y así tratarlo de manera segura.

Paralelamente, su amigo y compañero de profesión, Mario Morán, hizo público el estado en el que se encontraba Masalava, mientras que la familia del actor organizó una GoFundMe ante los elevados costos médicos. Dicha campaña logró recaudar más de un millón de pesos.

Después de dos meses de terapia intensiva, los médicos empezaron a reducir la sedación y el actor comenzó a responder positivamente a los estímulos. Mientras tanto, su agencia confirmó que no perdió movilidad en brazos ni piernas, aunque debía continuar en un proceso de rehabilitación física para recuperar su fuerza y autonomía.

El actor reconoció que el apoyo de familiares, amigos y seguidores fue muy importante, pues mucho de su recuperación se debe a quienes estuvieron al pendiente de su estado de salud tras su hospitalización.

