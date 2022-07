Marvel revela la 'Fase 5' en la Comic-Con 2022

La 'Fase 5' constará de 12 nuevos proyectos entre series y películas.

Durante la más reciente edición de la Comic-Con en San Diego Marvel reveló sus futuros proyectos que conformarán la 'fase 5' de su universo cinematográfico.

Esta nueva fase contará con 12 nuevos proyectos entre series y películas que concluirán hasta el 2025.

Cabe señalar que la 'Fase 4' esta a punto de concluir con el estreno de Wakanda Forever y She Hulk.

Tras terminar esta etapa, dará inicio a la construcción de la nueva gran unión entre los héroes mas poderosos del planeta, iniciando la F5 con "Ant-man: Quantumania", la tercer entrega de Ant-man y lo que se espera sea el debut en cines de Kant el conquistador, quien se perfila a ser la nueva gran amenaza que una a los héroes.

Luego, en primavera, seguirá "Secret Invasion", cuyo tráiler con el carismático Samuel L. Jackson se dio a conocer hoy; y más adelante, en verano, será el turno de "Guardians of The Galaxy 3", "Echo" y la esperada "The Marverls".

Seis películas y seis series de televisión.

En total, la "Fase 5" de Marvel contará con seis películas y seis series de televisión.

Por la gran pantalla pasarán "Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023)", "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" (2023), "The Marvels" (2023), "Blade" (2023), "Captain America: New World Order" (2024) y "Thunderbolts" (2024), esta última sobre un desconocido grupo de villanos que pretenden pasar por superhéroes.

Durante las esperas entre lanzamientos, los apasionados podrán seguir disfrutando de la saga en la plataforma Disney+, que estrenará media docena de ficciones: "Secret Invasion", "Echo", la segunda temporada de "Loki", "Ironheart", "Agatha" y "Daredevil: Born Again".

Es de recordar que Los Vengadores originales se han disuelto y desde la Fase 4 se ha preparado el camino a la unión de nuevos héroes que tomen el lugar de los personajes que llevaron al éxito a la franquicia, ya sea con versiones jóvenes de los vengadores originales o nuevos personajes con habilidades únicas.

Esto culminaría en la "Fase 6", cuyos únicos proyectos anunciados por la empresa son una película de "Los Cuatro Fantásticos" a debutar en 2024 y dos cintas de "Los Vengadores" que se estrenaran en el 2025.

Aún quedan muchas sorpresas que Marvel y Disney se guardan para los fans, pero se esperan sean reveladas durante la D23 de septiembre, el evento exclusivo de la casa de Disney.

Con información info7.mx