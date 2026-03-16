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Muere Matt Clark, icónico actor de reparto de Hollywood

Fallece a los 89 años el actor estadounidense Matt Clark recordado por sus roles iconicos en westerns y 'Regreso al Futuro III'

  • 16
  • Marzo
    2026

El actor estadounidense Matt Clark falleció el 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su hogar en Austin, Texas, debido a complicaciones tras una cirugía de espalda, según confirmó  su familia.

Con más de 50 años de carrera, Clark se consolidó como uno de los actores de reparto más prolíficos y respetados, participando en decenas de películas y series de televisión.

Su familia lo describió como un “actor de actores” que priorizaba roles significativos por encima de la fama, amaba la profesión y se sentía afortunado por su trayectoria.

Carrera destacada

Clark comenzó en teatro off-Broadway y sirvió en el ejército antes de dedicarse por completo a la actuación. Entre sus roles más recordados destacan:

  • Back to the Future Part III (1990): Interpretó a Chester, el barman del saloon, conectando con nuevas generaciones.
  • The Outlaw Josey Wales (1976) junto a Clint Eastwood y The Cowboys (1972) con John Wayne.
  • The Life and Times of Judge Roy Bean (1972) con Paul Newman.

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Participaciones en clásicos como In the Heat of the Night, Brubaker, Candyman 2, y series como Grace Under Fire, Bonanza, Kung Fu y Dinastía.

Matt Clark fue especialmente reconocido en el género western, con alrededor de 30 películas y episodios televisivos, destacando su versatilidad para interpretar vaqueros, forajidos, sheriffs y personajes secundarios memorables.

Su rostro rudo y presencia física lo hicieron un favorito para papeles de carácter, capaces de transmitir tanto amenaza como calidez y humor sutil.

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Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington D.C., Clark deja atrás a su esposa Sharon Mays, cinco hijos, nietos y un bisnieto.

Su familia recuerda que, más allá de la pantalla, era un hombre que valoraba la honestidad, el trabajo bien hecho y el respeto por sus compañeros de profesión.

El legado de Matt Clark queda plasmado en décadas de cine y televisión, y su contribución al western clásico y revisionista será recordada por generaciones de cinéfilos y aficionados del género.


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