Muere Matt Clark, icónico actor de reparto de Hollywood
Fallece a los 89 años el actor estadounidense Matt Clark recordado por sus roles iconicos en westerns y 'Regreso al Futuro III'
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Marzo
2026
El actor estadounidense Matt Clark falleció el 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su hogar en Austin, Texas, debido a complicaciones tras una cirugía de espalda, según confirmó su familia.
Con más de 50 años de carrera, Clark se consolidó como uno de los actores de reparto más prolíficos y respetados, participando en decenas de películas y series de televisión.
Su familia lo describió como un “actor de actores” que priorizaba roles significativos por encima de la fama, amaba la profesión y se sentía afortunado por su trayectoria.
Carrera destacada
Clark comenzó en teatro off-Broadway y sirvió en el ejército antes de dedicarse por completo a la actuación. Entre sus roles más recordados destacan:
- Back to the Future Part III (1990): Interpretó a Chester, el barman del saloon, conectando con nuevas generaciones.
- The Outlaw Josey Wales (1976) junto a Clint Eastwood y The Cowboys (1972) con John Wayne.
- The Life and Times of Judge Roy Bean (1972) con Paul Newman.
Participaciones en clásicos como In the Heat of the Night, Brubaker, Candyman 2, y series como Grace Under Fire, Bonanza, Kung Fu y Dinastía.
Matt Clark fue especialmente reconocido en el género western, con alrededor de 30 películas y episodios televisivos, destacando su versatilidad para interpretar vaqueros, forajidos, sheriffs y personajes secundarios memorables.
Su rostro rudo y presencia física lo hicieron un favorito para papeles de carácter, capaces de transmitir tanto amenaza como calidez y humor sutil.
Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington D.C., Clark deja atrás a su esposa Sharon Mays, cinco hijos, nietos y un bisnieto.
Su familia recuerda que, más allá de la pantalla, era un hombre que valoraba la honestidad, el trabajo bien hecho y el respeto por sus compañeros de profesión.
El legado de Matt Clark queda plasmado en décadas de cine y televisión, y su contribución al western clásico y revisionista será recordada por generaciones de cinéfilos y aficionados del género.
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