Arctic Monkeys descarta retiro y reafirma unión musical

El baterista de Arctic Monkeys, Matt Helders, afirmó que la banda “siempre hará música”, luego de que surgieran rumores de que su más reciente lanzamiento podría ser el último tema del grupo.

La declaración se dio tras el estreno de “Opening Night”, su primera canción nueva desde el álbum The Car, incluida en un proyecto benéfico lanzado la semana pasada.

Participación en álbum solidario

El tema forma parte de Help(2), una compilación que reúne a más de 30 artistas, entre ellos Olivia Rodrigo, Wet Leg y The Last Dinner Party.

El álbum será lanzado el 6 de marzo y recaudará fondos para War Child, organización dedicada a apoyar a niñas y niños que viven en contextos de guerra.

Helders explicó que la invitación fue un “sí fácil” para la banda y una oportunidad para reunirse nuevamente tras un par de años sin grabar juntos.

Sin planes inmediatos, pero sin despedida

En entrevista, el músico aclaró que no hay planes inmediatos para volver al estudio, pero tampoco descartó nuevos proyectos.

“El estudio es nuestro lugar feliz”, dijo, al señalar que hacer música es algo natural para la banda y que el tiempo dirá si este proyecto los impulsa a crear más material.

Formada en Sheffield, la banda, integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders, alcanzó fama mundial con su álbum debut Whatever People I Say I Am, That's What I'm Not (2006), el debut más vendido en la historia del Reino Unido.

Desde entonces, Arctic Monkeys ha lanzado una serie de discos exitosos como Favourite Worst Nightmare, AM y The Car, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock británico contemporáneo.

Seguidores del grupo celebraron las declaraciones de Helders, al considerar que alejan la posibilidad de una despedida definitiva.

Fans destacaron que la participación en un proyecto benéfico como War Child refleja que la banda no solo se mueve por la música, sino también por el compromiso social.

Comentarios