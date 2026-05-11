Florence Pugh liderará adaptación de La biblioteca de Medianoche

La nominada al Oscar Florence Pugh será la protagonista y productora de la esperada adaptación cinematográfica de La Biblioteca de la Medianoche, el fenómeno literario de Matt Haig que ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo.

El proyecto será dirigido por Garth Davis, reconocido por filmes como Lion, en una producción respaldada por Studiocanal y Blueprint Pictures, que será presentada oficialmente en el mercado de Cannes como una de sus grandes apuestas internacionales.

Descrita como una “carta de amor a la vida”, la película llevará a la pantalla una de las novelas más exitosas y emocionalmente resonantes de los últimos años.

¿Quién será Nora Seed?

Florence Pugh interpretará a Nora Seed, una mujer atrapada en el peso de sus arrepentimientos y decisiones no tomadas, quien termina en un misterioso espacio entre la vida y la muerte conocido como la Biblioteca de la Medianoche.

En ese lugar infinito, cada libro representa una vida alternativa que pudo haber vivido si hubiera tomado decisiones distintas: seguir una carrera deportiva, perseguir su sueño musical o cambiar relaciones personales clave.

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La historia explora cómo Nora enfrenta versiones paralelas de sí misma para descubrir si alguna de esas vidas habría sido realmente mejor, en una travesía emocional sobre el arrepentimiento, la salud mental, la esperanza y el valor de la existencia real.

Un bestseller global llega al cine

Publicada en 2020 por Canongate, la novela de Matt Haig se convirtió en un fenómeno editorial con más de 15 millones de copias vendidas y traducciones a 56 idiomas, consolidándose como uno de los libros contemporáneos más influyentes dentro de la ficción especulativa.

Su mezcla de fantasía, filosofía y reflexión emocional ha conectado especialmente con lectores interesados en temas como:

Las decisiones que cambian la vida

La búsqueda de propósito

La salud mental y la depresión

La aceptación personal

El guion estará a cargo de Laura Wade, ganadora del Premio Olivier, y Nick Payne, nominado al Tony, una combinación que promete una adaptación con profundidad dramática y sensibilidad literaria.

Matt Haig participará como productor ejecutivo, lo que refuerza la fidelidad del proyecto con la esencia del libro.

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La producción estará encabezada por Graham Broadbent y Pete Czernin, de Blueprint Pictures, junto con Anita Overland y la propia Florence Pugh.

Garth Davis y Florence Pugh, una dupla prometedora

Garth Davis expresó entusiasmo por reencontrarse profesionalmente con Pugh para este proyecto, destacando su capacidad emocional y carisma como elementos clave para dar vida a Nora.

El director aseguró que la historia representa una celebración de la vida “en toda su complejidad y posibilidades”, mientras que Pugh será el eje de una narrativa profundamente humana con elementos fantásticos.

El autor británico también manifestó su entusiasmo, señalando que la historia de Nora Seed quedó en “las manos perfectas” y que confía plenamente en el equipo para trasladar al cine las infinitas posibilidades de su obra.

La preproducción arrancará en otoño de este año, mientras que el rodaje está programado para iniciar a principios de 2027.

Studiocanal distribuirá la película en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Benelux, Australia y Nueva Zelanda, con altas expectativas de convertirse en uno de los grandes estrenos literarios adaptados de la década.

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