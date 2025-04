Michael Bay y Sydney Sweeney adaptaran el videojuego 'OutRun'

Michael Bay dirigirá una adaptación cinematográfica del clásico videojuego de arcade de Sega OutRun para Universal Pictures, con Sydney Sweeney como productora.

El guion estará a cargo de Jayson Rothwell, conocido por Polar y Arachnid.

Bay también producirá junto a Brad Fuller a través de Platinum Dunes, mientras que Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog) lo hará por parte de Sega, con Shuji Utsumi, presidente de Sega, supervisando el proyecto, mientras que Sydney Sweeney, quien a día de hoy sólo está previsto que la produzca a través de su Fifty-Fifty Films.

OutRun, lanzado en 1986, es un icónico juego de carreras que destacó por sus gráficos innovadores, mecánicas de conducción y una banda sonora que inspiró el subgénero musical homónimo.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, el juego original carece de una narrativa sólida, lo que da libertad creativa para desarrollar una historia centrada en carreras, estética retro y acción al estilo de Bay.

Por ahora, Sweeney no está confirmada para actuar, aunque su historial sugiere que podría asumir un rol protagónico, posiblemente como un personaje inspirado en figuras como Clarissa de OutRun 2.

Universal apuesta por el auge de las adaptaciones de videojuegos tras éxitos como The Super Mario Bros. Movie ($1.4 mil millones) y Five Nights at Freddy’s ($290 millones).

El proyecto está en fase inicial, sin fecha de estreno anunciada.

Comentarios