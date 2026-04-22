Austin Butler y Michael B. Jordan protagonizarán ‘Miami Vice ’85’

El icónico universo de "Miami Vice" está listo para regresar a lo grande, ahora con una nueva generación de estrellas al frente.

Y es que, de acuerdo con información revelada por Deadline, Austin Butler y Michael B. Jordan encabezarán la adaptación cinematográfica titulada "Miami Vice '85", que buscará revivir el glamour, la acción y la corrupción que marcaron a la serie original.

Según lo revelado por el medio, Jordan dará vida a Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Butler interpretará a Sonny Crockett, la dupla de detectives encubiertos que se infiltran en el mundo del narcotráfico en el sur de Florida. La producción correrá a cargo de Universal Pictures, con estreno previsto para el 6 de agosto de 2027.

Esta nueva versión tomará como base el episodio piloto y la primera temporada del clásico televisivo, que se convirtió en fenómeno cultural en los años 80 gracias a su estética distintiva: trajes pastel, escenarios nocturnos y una narrativa que combinaba crimen con estilo.

Esta no es la primera vez que la franquicia salta a la pantalla grande, pues en 2006, el director Michael Mann llevó a cabo una reinterpretación protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx, aunque esta nueva apuesta promete una visión renovada y más cercana al espíritu original.

Además, el proyecto llegaría en un momento clave para sus protagonistas, pues Michael B. Jordan viene de consolidar su estatus en Hollywood tras ganar el Óscar a Mejor Actor por su papel en "Sinners" y además continúa expandiendo su faceta como director y productor. Mientras que Austin Butler mantiene el impulso tras su aclamada interpretación en "Elvis" y su participación en grandes producciones como "Dune".

Con este relanzamiento, la franquicia no solo buscará apelar a la nostalgia, sino también posicionarse como una de las grandes apuestas cinematográficas de cara a finales de la década.

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