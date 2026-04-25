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Escena

Michael B. Jordan lideraría adaptación de Battlefield al cine

El actor produciría y protagonizaría el filme dirigido por Christopher McQuarrie, proyecto de Electronic Arts que busca llegar a la pantalla grande

  • 25
  • Abril
    2026

El reciente ganador del Oscar, Michael B. Jordan se perfila como protagonista y productor de una adaptación cinematográfica del videojuego “Battlefield”, proyecto que será dirigido, escrito y producido por el cineasta Christopher McQuarrie, de acuerdo con reportes de la industria.

La película, impulsada por la compañía Electronic Arts, se encuentra en fase inicial de desarrollo y ya ha sido presentada a grandes estudios y plataformas, con el objetivo de lograr un estreno en salas de cine como una producción de gran escala. 

¿Quiénes están detrás del proyecto?

Christopher McQuarrie, reconocido por dirigir entregas recientes de la saga “Mission: Impossible”, será el encargado de liderar la adaptación en todas sus etapas creativas.

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Por su parte, Michael B. Jordan, ganador del Oscar, no solo participará frente a cámara, sino que también estará involucrado como productor, consolidando su papel dentro del desarrollo del proyecto.

¿Qué se sabe de la historia?

Hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre la trama, ya que la franquicia “Battlefield” abarca múltiples conflictos bélicos en distintos periodos históricos, desde guerras mundiales hasta escenarios contemporáneos.

Esta amplitud narrativa representa un reto para la adaptación, ya que los videojuegos de la saga se caracterizan más por su enfoque en la acción multijugador que por una historia lineal tradicional.

La saga Battlefield ha mantenido una fuerte presencia en la industria del entretenimiento desde su lanzamiento en 2002, con entregas recientes que han registrado altos niveles de ventas a nivel global.


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