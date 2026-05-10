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Muere Michael Pennington, actor de ‘Star Wars’, a los 82 años

El actor británico Michael Pennington, conocido por interpretar a Moff Jerjerrod en “El retorno del Jedi”, falleció a los 82 años

  • 10
  • Mayo
    2026

El actor británico Michael Pennington falleció a los 82 años, según confirmaron medios internacionales, entre ellos The Telegraph. Pennington es recordado mundialmente por su papel como el comandante imperial Moff Jerjerrod en la película Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi.

En la cinta de 1983, su personaje aparece a cargo de la construcción de la segunda Estrella de la Muerte y mantiene una breve pero icónica interacción con Darth Vader, en una de las escenas más recordadas por los seguidores de la saga.

Una vida dedicada al teatro clásico

Nacido el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Inglaterra, Pennington inició su carrera actoral en la década de los 60 y desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.

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Fue una figura destacada del teatro británico, especialmente en la interpretación de obras de William Shakespeare, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación en escenarios como la Royal Shakespeare Company.

Trayectoria en cine, televisión y teatro

Además de su participación en “Star Wars”, Pennington trabajó en numerosas producciones televisivas y teatrales a lo largo de varias décadas. Su carrera estuvo marcada por su versatilidad y su profundo compromiso con el teatro clásico.

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También fue reconocido por su labor como director y escritor, contribuyendo con ensayos y guías sobre la obra de Shakespeare, así como con montajes teatrales que llevaron sus interpretaciones a escenarios internacionales.

Aunque su papel en la saga galáctica fue breve, su interpretación de Moff Jerjerrod lo convirtió en parte del universo de una de las franquicias cinematográficas más influyentes de la historia.


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