Michael Keaton se proclama como el mejor 'Batman'

Michael Keaton se proclamó como "el mejor Batman" de todos los tiempos.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, el actor estadounidense fue cuestionado con una de las preguntas más debatidas entre fanáticos y expertos del cine: ¿quién es el mejor Batman? Con una sonrisa y claramente decidido, respondió con un "yo".

Recordemos que Keaton protagonizó la película Batman (1989) y posteriormente regresó en Batman Returns (1992), ambas dirigidas por el aclamado director Tim Burton.

Su elección generó polémica en aquel momento porque era conocido principalmente por papeles de comedia, después de que Michael Keaton protagonizara el éxito "Beetlejuice" junto a unos jóvenes Alec Baldwin y Winona Ryder.

En estas cintas trabajó junto a grandes actores como Jack Nicholson, Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito y Christopher Walken.

Keaton construyó un Bruce Wayne introvertido y misterioso, mientras que como Batman transmitía intimidación y presencia con pocos diálogos, algo que se convirtió en una referencia para futuras interpretaciones del personaje.

Trascendencia de Michael Keaton como Batman

Michael Keaton fue el primer Batman cinematográfico de la era moderna con una visión oscura y gótica, lo que ayudó a demostrar que las películas basadas en cómics podían atraer a cualquier tipo de público.

Su entrevista con Jimmy Kimmel se da después de retomar su papel para "The Flash", un regreso que fue recibido con entusiasmo por varias generaciones de fanáticos y que reafirmó el estatus icónico de su versión del Caballero de la Noche.

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