Jaafar Jackson ocultó un año su papel como Michael

El actor Jaafar Jackson reveló que mantuvo en secreto durante casi un año que había sido elegido para interpretar a su tío, Michael Jackson, en la película biográfica Michael, con el objetivo de asegurarse de estar a la altura del desafío.

Durante una conferencia en Berlín, tras el preestreno mundial del filme, el actor explicó que inicialmente dudó en aceptar el papel, ya que nunca había considerado dedicarse a la actuación.

Preparación intensa antes de aceptar el papel

El hijo de Jermaine Jackson detalló que, tras varios meses de reflexión, decidió asumir el reto y comenzó una preparación intensiva que incluyó clases de actuación y prácticas con escenas de distintos guiones y obras teatrales.

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Posteriormente, trabajó directamente con el material enviado por el productor Graham King, hasta sentirse listo para encarnar al ícono musical.

El actor confesó que al leer el guion, escrito por John Logan, experimentó una fuerte conexión emocional con la historia.

“Hubo muchos momentos en los que lloraba”, relató.

La transformación en el “rey del pop”

Uno de los momentos más significativos para Jaafar fue verse completamente caracterizado como Michael Jackson por primera vez, tras el trabajo de maquillaje y vestuario encabezado por Bill Corso y Karla Farmer.

“Fue emocional y espiritual”, afirmó el actor, quien recordó haberse observado durante varios minutos antes de salir al set ya vestido con los icónicos atuendos de su tío.

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El director de la cinta, Antoine Fuqua, destacó que desde el primer día de rodaje Jaafar enfrentó escenas complejas, repitiendo tomas hasta el límite físico, incluso con lesiones en los pies.

Sin embargo, tanto Fuqua como el productor Graham King coincidieron en que su desempeño confirmó que había sido la elección correcta para el papel.

Entrenamiento físico y legado artístico

El proceso incluyó un riguroso entrenamiento con los coreógrafos Rich y Tone Talauega, quienes trabajaron durante horas diarias para perfeccionar los movimientos característicos de Michael Jackson.

Jaafar recordó que desde niño había estudiado los pasos de su tío, especialmente durante la gira Dangerous, lo que le ayudó a enfrentar el reto.

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Por su parte, el joven actor Juliano Valdi, quien interpreta a Michael en su infancia, también enfrentó exigentes rutinas físicas, inspiradas en el estilo de James Brown.

La actriz Nia Long, quien interpreta a Katherine Jackson, madre del cantante, destacó la importancia de transmitir el lado humano del artista y su crecimiento bajo el escrutinio público.

Finalmente, Jaafar Jackson expresó que su mayor deseo es que el público, al ver Michael en cines, logre sentir la esencia de su tío y salga inspirado.

“Quiero que canten, bailen y se sientan unidos”, afirmó, al destacar que ese era el motor que definió la vida y legado del “rey del pop”.

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