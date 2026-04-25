'Michael' logra el mejor estreno de biopic en la historia

La biopic "Michael" rompió récords en taquilla al convertirse en el mejor estreno doméstico de una biopic en la historia, tras recaudar alrededor de 40 millones de dólares en su primer día, superando a “Oppenheimer”, que había registrado 33 millones.

El filme también logró el mayor día de estreno de 2026 hasta ahora, consolidándose como uno de los lanzamientos más fuertes del año y confirmando el interés del público por la historia del llamado “Rey del Pop”.

Alta aprobación del público impulsa su éxito

El desempeño en taquilla se da en paralelo a una fuerte respuesta del público. La película alcanzó un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la audiencia, además de obtener una calificación A- en CinemaScore, indicadores que reflejan una recepción positiva en sus primeras funciones.

Este respaldo ha sido clave para mantener el impulso comercial, incluso frente a críticas divididas sobre el enfoque narrativo del filme.

Polémica y cambios en la producción

El proyecto también ha estado rodeado de controversia, especialmente por decisiones relacionadas con el tratamiento de aspectos delicados en la vida del artista.

Reportes indican que se destinaron alrededor de 15 millones de dólares en ajustes y regrabaciones para modificar el contenido y eliminar elementos polémicos antes del estreno, lo que influyó directamente en la versión final presentada en cines.

Mientras la crítica especializada ha mostrado posturas divididas, el público ha respondido de manera contundente en salas, posicionando a “Michael” como un fenómeno comercial inmediato.

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