Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
michael_jackson_pelicula_15_millones_acusaciones_4f3cc18fd0
Escena

'Michael' logra el mejor estreno de biopic en la historia

El filme también logró el mayor día de estreno de 2026 hasta ahora, consolidándose como uno de los lanzamientos más fuertes del año

  • 25
  • Abril
    2026

La biopic "Michael" rompió récords en taquilla al convertirse en el mejor estreno doméstico de una biopic en la historia, tras recaudar alrededor de 40 millones de dólares en su primer día, superando a “Oppenheimer”, que había registrado 33 millones.

El filme también logró el mayor día de estreno de 2026 hasta ahora, consolidándose como uno de los lanzamientos más fuertes del año y confirmando el interés del público por la historia del llamado “Rey del Pop”.

Alta aprobación del público impulsa su éxito

El desempeño en taquilla se da en paralelo a una fuerte respuesta del público. La película alcanzó un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la audiencia, además de obtener una calificación A- en CinemaScore, indicadores que reflejan una recepción positiva en sus primeras funciones.

Este respaldo ha sido clave para mantener el impulso comercial, incluso frente a críticas divididas sobre el enfoque narrativo del filme.

Polémica y cambios en la producción

El proyecto también ha estado rodeado de controversia, especialmente por decisiones relacionadas con el tratamiento de aspectos delicados en la vida del artista.

Reportes indican que se destinaron alrededor de 15 millones de dólares en ajustes y regrabaciones para modificar el contenido y eliminar elementos polémicos antes del estreno, lo que influyó directamente en la versión final presentada en cines.

Mientras la crítica especializada ha mostrado posturas divididas, el público ha respondido de manera contundente en salas, posicionando a “Michael” como un fenómeno comercial inmediato.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Michael_B_Jordan_dd194832bd
Michael B. Jordan lideraría adaptación de Battlefield al cine
H_Ghv_P_Wf_XIA_Imazg_0f79413fee
Herederos de Michael Jackson enfrentan demanda por presunto abuso
momo_sana_525912ce66
Momo y Sana son embajadoras de 'El diablo viste a la moda 2'
publicidad

Últimas Noticias

Captura_a1f04b34f7
Edgar Cadena gana etapa en Asturias y logra top 5
mantienen_contingencia_ambiental_valle_de_mexico_c169d59b96
Mantienen contingencia ambiental en Valle de México, abril 2026
escena_crimen_cinta_amarilla_generica_720x450_348d554eea
Fuerza civil abate a dos presuntos delincuentes en enfrentamiento
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
Whats_App_Image_2026_04_24_at_2_55_59_PM_663390fc68
Feminicidio en restaurante de Reynosa; agresor es detenido
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×