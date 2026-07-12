'Michael': primer biopic en superar los mil millones de dólares

La cinta ha recaudado $629.8 millones de dólares a nivel mundial y $371.8 millones en EUA, para un total de $1,001 millones de dólares en la taquilla global

La película biográfica de Michael Jackson se convirtió en la primera de su género en superar los mil millones de dólares en taquilla mundial.

De acuerdo con Variety, "Michael" ha recaudado $629.8 millones de dólares en el mercado internacional y $371.8 millones en EUA, para un total de $1,001 millones de dólares en la taquilla global.

Además de marcar un hito para las películas biográficas, el resultado representa un éxito comercial pese a las críticas recibidas, al superar las expectativas iniciales de la industria.

Supera el mejor estreno de un biopic musical

La cinta obtuvo $97 millones de dólares en EUA y $217 millones a nivel mundial durante su fin de semana de estreno, con lo que rebasó el récord que mantenía "Straight Outta Compton" (2015), cuyo debut fue de $60 millones de dólares.

Parte del desempeño en taquilla fue atribuido al boca a boca entre el público y a la fidelidad de los seguidores del llamado "Rey del Pop".

También supera a 'Bohemian Rhapsody' y 'Oppenheimer'

Además de superar la barrera de los mil millones de dólares, "Michael" se convirtió en la película biográfica musical más taquillera, al dejar atrás a "Bohemian Rhapsody", que recaudó $911 millones de dólares en todo el mundo.

También pasó a ser la película basada en una persona real con mayor recaudación, al superar los $975 millones de dólares obtenidos por "Oppenheimer" en 2023.

Lionsgate alcanza una marca histórica

La producción también se convirtió en la película más taquillera de Lionsgate y en la primera del estudio en superar los mil millones de dólares en ingresos mundiales.

Hasta ahora, los mayores éxitos de la productora eran "Los Juegos del Hambre: En llamas", con $865 millones de dólares, y "La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2", con $850 millones de dólares.