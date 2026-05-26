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Supera Drake récord histórico de Michael Jackson en Billboard

El rapero canadiense Drake hizo historia al convertirse en el artista solista masculino con más canciones número uno en la lista Billboard Hot 100

  • 26
  • Mayo
    2026

El rapero canadiense Drake hizo historia al convertirse en el artista solista masculino con más canciones número uno en la lista Billboard Hot 100, superando la marca que durante décadas perteneció a Michael Jackson.

De acuerdo con información publicada por la revista Billboard, el debut de su sencillo “Janice STFU” en el primer lugar del Hot 100 le otorgó a Drake su canción número 14 en la cima del ranking, dejando atrás el empate que mantenía con el llamado “Rey del Pop”.

Drake también rompe otros récords

Además de alcanzar un nuevo hito histórico, el intérprete canadiense consiguió establecer otras marcas importantes dentro de la industria musical.

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Billboard detalló que Drake logró colocar 42 canciones en una sola semana dentro del Hot 100, superando el récord previo de Morgan Wallen, quien había registrado 37 temas simultáneos el mes pasado.

Asimismo, el artista alcanzó otro logro sin precedentes al acumular más de 400 entradas en la lista Billboard Hot 100 a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el primer músico en lograr dicha cifra.

¿Cómo se calcula el Billboard Hot 100?

La lista Billboard Hot 100 combina diversos factores para determinar las canciones más populares en Estados Unidos, entre ellos:

  • Reproducciones en plataformas de streaming.
  • Difusión en estaciones de radio.
  • Ventas físicas y digitales de sencillos.

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Estos elementos permiten medir el impacto comercial y la popularidad de cada tema musical semana a semana.

El éxito de “Iceman” y sus álbumes sorpresa

El récord llega en un momento de gran actividad para Drake, quien lanzó el pasado 15 de mayo tres producciones musicales que impulsaron nuevamente su presencia en las plataformas digitales.

Durante casi dos años, el rapero adelantó fragmentos y canciones de su álbum “Iceman” en distintas transmisiones en vivo, generando expectativa entre sus seguidores.

Horas antes del estreno oficial del disco, Drake sorprendió al anunciar otros dos álbumes titulados “Maid of Honour” y “Habibti”, ampliando así uno de los lanzamientos más ambiciosos de su carrera.


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