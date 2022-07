Michael vs Laurie en el nuevo tráiler de Halloween Ends

Jamie Lee Curtis está lista para regresar a luchar contra Michael Myers en la última entrega de la nueva versión de la franquicia que retomó en 2018

Todo está listo para el encuentro final que tendrán Laurie Strode y Michael Myers en Halloween Ends, la última entrega de la trilogía moderna de la saga de terror que inició en 1978.

Jamie Lee Curtis se alista para decir adiós a su famoso personaje en el tráiler recientemente compartido por Universal Pictures que une el comienzo de la franquicia Halloween y la conclusión que se establecerá con la próxima película. Este paralelo entre secuela y el clásico de los años 70 ofrece una perspectiva del asesino serial hasta la referencia al pasado con flashbacks de escenas tomadas del film original.

La última película de la franquicia también dirigida por David Gordon Green será una secuela directa de la cinta del año 2021 Halloween Kills.

Se trata de una secuela directa de Halloween Kills, la cual se lanzó el año pasado. Está dirigida por David Gordon Green y el guion estuvo a cargo de él mismo y Danny McBride. Además de Curtis, el elenco contará con la participación de Will Patton como el oficial Frank Hawkins; Andi Matichak como Alison Nelson; Kyle Richards como Lindsay Wallace; James Jude Courtney como Michael Myers; y Nick Castle, el actor original de Michael Myers, en su regreso para un cameo.

La sinopsis de la cinta dice "Cuatro años después de los eventos de Halloween Kills, Laurie vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y está terminando de escribir sus memorias. Michael Myers no ha sido visto desde entonces. Laurie, después de permitir que el espectro de Michael determinara e impulsara su realidad durante décadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira y abrazar la vida. Pero cuando un joven, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), es acusado de matar a un niño al que cuidaba, se enciende una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas".

La cinta llegará a salas de todo el mundo el próximo 14 de octubre.