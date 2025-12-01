Cerrar X
Millie Bobby Brown revela su nuevo nombre legal tras su boda

Millie Bobby Brown sorprendió al revelar que su nombre legal cambió oficialmente hace 18 meses, tras casarse con Jake Bongiovi

  • 01
  • Diciembre
    2025

En medio de la intensa gira promocional por el estreno de Stranger Things: Batalla Final, Millie Bobby Brown sorprendió al revelar que su nombre legal cambió oficialmente hace 18 meses, tras casarse con Jake Bongiovi.

La revelación ocurrió durante una entrevista para VT, donde la actriz participó en una dinámica junto a su compañero Noah Schnapp para medir cuánto se conocen entre sí.

Cuando el entrevistador preguntó a Schnapp cuál era el nombre completo de la actriz, él respondió con seguridad: “Millie Bonnie Brown”.

Ella lo corrigió de inmediato.

En un segundo intento, Schnapp dijo: “Millie Bonnie Bongiovi Brown”. Fue entonces cuando Brown aclaró la situación:

“Olvida el Bobby y olvida el Brown. Es simplemente Millie Bonnie Bongiovi”, afirmó, explicando que ese es ahora su nombre oficial desde que contrajo matrimonio.

Una relación discreta y sólida

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en una ceremonia íntima que marcó el inicio de una nueva etapa juntos.

Su relación, que comenzó lejos de los reflectores, se consolidó con el tiempo y se ha convertido en una de las historias de amor más comentadas entre las nuevas generaciones de Hollywood.

Aunque ambos son figuras públicas, han mostrado preferencia por mantener su vida personal en un plano discreto.

Desde su compromiso hasta sus apariciones en alfombras rojas, la pareja ha construido una relación basada en autenticidad y complicidad, incluso frente al enorme éxito mediático de Millie.

 


