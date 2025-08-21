Cerrar X
Escena

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado una bebé

La actriz conocida por su papel en Stranger Things Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron este jueves 21 de agosto que adoptaron a una niña este verano

  • 21
  • Agosto
    2025

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron este jueves 21 de agosto que adoptaron a una niña este verano.

La pareja, que se casó en mayo de 2024, compartió la noticia a través de Instagram, expresando su emoción por esta nueva etapa de paternidad.

En su publicación, Millie escribió: "Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados por embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y ahora somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi."

Millie había expresado previamente su deseo de formar una familia numerosa, mencionando en el podcast Smartless en marzo de 2025 que tanto ella como Jake, ambos provenientes de familias de cuatro hijos, consideran la adopción tan valiosa como tener hijos biológicos.


Comentarios

