Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T171608_199_9239eda8c5
Escena

Miss Universo 2025: el triunfo de Fátima en el ojo de la polémica

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 en Tailandia; su triunfo genera polémica por acusaciones de fraude y cuestionamientos a la transparencia del certamen

  • 22
  • Noviembre
    2025

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se coronó este viernes como Miss Universo 2025 en Tailandia, en una edición marcada por la controversia.

Bosch expresó su emoción y afirmó que planea usar su reinado para promover la igualdad de género en México e inspirar a jóvenes de todo el mundo.

“Sé que esta corona representa no solo el título de una mujer bella, sino también la oportunidad de hacer algo con ella”, declaró.

G6QBAyhWoAAMiRu.jfif

La ganadora se volvió protagonista del certamen desde sus primeras semanas, tras un incidente viral en el que exigió respeto al jefe del comité organizador, Nawat Itsaragrinsil, durante un enfrentamiento transmitido en vivo.

El episodio generó apoyo en redes sociales, pero no la convirtió en favorita; expertos señalaban que delegadas de Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas eran las punteras.

Sin embargo, la coronación de Bosch generó dudas sobre la transparencia del concurso.

El pianista franco-libanés Omar Harfouch, ex juez del certamen, acusó al evento de “falta de transparencia” y afirmó que la elección se realizó mediante una “votación secreta” sin evaluación del jurado.

Harfouch también insinuó que México ganaría gracias a vínculos de Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, con el padre de Bosch, Bernardo Bosch Hernández, ejecutivo de Pemex, aunque no presentó pruebas.

Otros jueces como el exfutbolista Claude Makélélé y el escultor brasileño Romero Britto tampoco asistieron a la gala, sin dar explicaciones, lo que profundizó la polémica.

La MUO ha advertido acciones legales contra Harfouch, pero no se ha pronunciado sobre las acusaciones de fraude.

¿Contratos con Pemex?

En redes sociales, el debate se intensificó luego de que se difundieran presuntos contratos entre empresas de Rocha y Pemex, vinculadas al padre de Fátima, y comentarios de figuras como Carlos Loret de Mola cuestionando la supuesta “compra” del triunfo.

rbevfda.JPG

Hasta ahora, ni Bosch, su familia ni la petrolera han emitido declaraciones sobre estos señalamientos.

A pesar de las críticas, Bosch inicia su reinado con un mensaje de empoderamiento femenino, mientras Miss Universo 2025 queda marcado como uno de los certámenes más polémicos en la historia reciente del concurso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T145851_260_398aa489e3
Pemex aclara polémica por triunfo de Miss Universo 2025
ilfg8l_cee7252dd7
Sheinbaum llama a defender soberanía en Bicentenario naval
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_23_T140018_386_5cf7520a46
Brenda Sánchez gana bronce para México en Sordolímpicos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25328040434251_f699f4d0ab
Dallas remonta 21 puntos y vencen 24-21 a Eagles
nl_migugel_flores_be3ebb2fe0
'Cerrará NL el año con broche de oro', afirma Miguel Flores
Whats_App_Image_2025_11_23_at_7_44_40_PM_a4dbd81283
Nuevo Laredo podría convertirse en epicentro de paro nacional
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
publicidad
×