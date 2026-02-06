Podcast
Escena

Ariadna Vargas Llosa es concursante de Miss Perú USA 2026

La candidata combina trayectoria internacional en moda y emprendimiento, además de destacar por su vínculo familiar al ser nieta del escritor Mario Vargas Llosa

Ariadna Vargas Llosa fue presentada como participante oficial de Miss Perú USA 2026, certamen que destacó su perfil vinculado con la industria de la moda, el diseño y el emprendimiento creativo con proyección internacional.

La organización del concurso difundió su presentación a través de redes sociales, donde resaltó su trayectoria académica, empresarial y multicultural.

Quién es Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa y candidata Miss Perú USA 2026

Ariadna Vargas Llosa nació en España y es hija de padres peruanos, elemento que la organización destacó como parte fundamental de su identidad.

El concurso señaló que actualmente reside entre Dubái y Nueva York, ciudades que fueron mencionadas como referentes del circuito global de la moda. La organización explicó que su presencia en estos escenarios forma parte de su crecimiento profesional y de su proyección dentro de la industria creativa internacional.

Estudió Relaciones Públicas en Boston, preparación que, de acuerdo con el certamen, fortaleció su visión estratégica y comunicacional. Posteriormente, realizó un máster en Fashion Management en Madrid, donde se especializó en gestión y proyección de marcas dentro de la industria de la moda.

También tuvo una etapa de formación en Suiza, específicamente en la ciudad de Ginebra, experiencia que la organización relacionó con el desarrollo de una visión multicultural.

El certamen indicó que estas experiencias académicas contribuyeron a consolidar su trayectoria dentro del sector creativo y empresarial, así como a fortalecer su perspectiva global.

Emprendimiento creativo con enfoque en artesanía y consumo consciente

Dentro de su perfil empresarial, Ariadna Vargas Llosa es fundadora de Beaustreet Shop, proyecto descrito como un concept store enfocado en promover la artesanía, la creación manual y el trabajo de diseñadores y artesanos internacionales.

El proyecto se centra en la curaduría de piezas elaboradas por creadores de distintas partes del mundo y en el desarrollo de productos propios en colaboración con talleres artesanales. La iniciativa busca resaltar el valor del trabajo manual y la historia cultural detrás de cada pieza.

Su propuesta promueve un modelo de consumo enfocado en autenticidad, calidad y responsabilidad social dentro de la industria de la moda.

Identidad cultural como eje de su candidatura en Miss Perú USA 2026

La organización del certamen indicó que la candidata considera el emprendimiento creativo como una herramienta para conectar culturas, preservar tradiciones y generar impacto social a través del diseño. Este enfoque fue presentado como uno de los pilares de su participación en el concurso.

“Orgullosa de sus raíces peruanas y de su formación multicultural, Ariadna cree en el emprendimiento creativo como una plataforma para conectar culturas, preservar tradiciones y generar impacto positivo a través del diseño”.

El certamen también señaló que la candidata representa un perfil enfocado en innovación, creatividad y visión global dentro del contexto de la mujer peruana contemporánea. Su participación forma parte del proceso de selección que busca elegir a la representante del país en competencias internacionales.


