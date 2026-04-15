CEO de Miss Universo dice que reina mexicana ha traído 'frescura'

El director ejecutivo de la Organización Miss Universo, Ronald Day, aseguró que la actual reina, la mexicana Fátima Bosch, ha aportado “frescura” al certamen y adelantó que la edición 2026 estará llena de “nostalgia” y “sorpresas”, en el marco del 75 aniversario del concurso.

En entrevista donde presentó su libro El poder del enfoque, el ejecutivo destacó la personalidad de la representante mexicana, subrayando su autenticidad y conexión con las nuevas generaciones.

Una reina que marca una nueva etapa

“Fátima tiene una frescura. Representa perfectamente lo que es una joven de hoy que se expresa y dice lo que siente”, afirmó Day, quien asumió el liderazgo de la organización en mayo de 2025.

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El directivo añadió que la reina ha tenido una agenda activa a nivel internacional, visitando diversos países y consolidando su papel como embajadora del certamen en una etapa de renovación tras las polémicas recientes.

De cara a 2026, cuando el concurso celebrará 75 años, Day adelantó que será una edición especial que combinará elementos del pasado con nuevas propuestas.

“El fenómeno de Miss Universo es algo increíble”, expresó, al recordar cómo el certamen ha sido durante décadas un punto de encuentro entre culturas y generaciones, incluso en su experiencia personal como migrante en Estados Unidos.

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Tras la coronación de Bosch el pasado 21 de noviembre, surgieron acusaciones de fraude relacionadas con el proceso de selección, en medio de tensiones con el entonces organizador Nawat Itsaragrisil. Sin embargo, dichas denuncias no han sido comprobadas ante instancias judiciales.

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Además de su rol en Miss Universo, Ronald Day promueve su libro El poder del enfoque, donde relata su trayectoria desde sus inicios como inmigrante panameño en Estados Unidos hasta convertirse en un referente de la televisión hispana.

El ejecutivo compartió que trabajó en empleos como el lavado de autobuses en condiciones extremas antes de alcanzar el éxito, experiencia que ahora utiliza para inspirar a emprendedores, ejecutivos y jóvenes profesionales.

“El mensaje es claro: no hay edad para comenzar de nuevo si se tiene un sueño”, concluyó.

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