Miss Irak embellece a Monterrey en partido contra Bolivia

La representante de Irak en el certamen internacional de belleza, Hanin Al Qoreishy, visitó la ciudad de Monterrey en el contexto del encuentro entre las selecciones de Irak y Bolivia, lo que generó atención entre el público local. Durante su estancia, la modelo compartió un mensaje en el que expresó su emoción por encontrarse en territorio mexicano y su interés por apoyar al combinado de su país.

“Estoy aquí en Monterrey, una hermosa ciudad. Estoy muy emocionada por apoyar a nuestro equipo nacional”, dijo durante una entrevista difundida en redes sociales, lo que rápidamente generó reacciones positivas entre usuarios mexicanos.

Además, la representante aprovechó para agradecer el respaldo recibido durante su estancia.

“Muchas gracias México por todo tu apoyo, por todo tu amor por Iraq”, expresó. Su mensaje cerró con un tono cercano hacia el público joven, lo que ayudó a amplificar su alcance en plataformas digitales.

"Lo lograron🥹🥹🥹 Gracias a nuestro asombroso equipo y a todo México, este triunfo también es de ustedes" escribió en su publicación de Instagram.

Cercanía con Fátima tras su participación en Miss Universo

La visita también ha puesto atención en la relación que mantiene con Fátima Bosch, con quien coincidió durante su participación en Miss Universo. Ambas concursantes han mostrado interacción constante en redes sociales, donde comparten mensajes y publicaciones que reflejan afinidad.

Este vínculo ha sido destacado por seguidores del certamen, quienes han señalado la cercanía entre ambas representantes, especialmente por el intercambio cultural que proyectan en plataformas digitales.

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