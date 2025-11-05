Miss Universo emprenderá acciones contra director de Tailandia

La organización de Miss Universo anunció que emprenderá acciones legales y corporativas contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, tras insultar públicamente a la representante mexicana Fátima Bosch durante la edición 74 del certamen, celebrada en Tailandia.

El presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, expresó su respaldo total a Bosch y a las 122 delegadas, al afirmar que “no permitirá que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”.

Como parte de las medidas, Rocha ordenó posponer el evento de colocación de bandas, donde ocurrió el incidente, para evitar cualquier interacción con Itsaragrisil.

También informó que su participación en esta edición quedará “muy limitada o nula”, y que el CEO Mario Búcaro emitirá un comunicado detallando las acciones legales que se tomarán.

Ejecutivos de la organización, incluidos Búcaro y Ronald Day, fueron enviados de inmediato a Tailandia para asumir el control del evento junto con más de 100 directores nacionales.

“Miss Universo es una plataforma de empoderamiento de la mujer, y ninguna debe permitir agresiones de ningún tipo”, subrayó Rocha, quien instó a las concursantes a sentirse orgullosas de su labor y mantener la frente en alto.

