Miss Universo traslada su sede de México a Nueva York

La Organización Miss Universo (MUO) anunció este domingo que trasladará su sede administrativa de México a Nueva York, ciudad donde históricamente operó durante décadas, en medio de los procesos legales que enfrentan sus propietarios, el mexicano Raúl Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

Decisión inmediata

En un comunicado oficial, la empresa informó que la medida se aplicará de forma inmediata y contempla el retiro de sus operaciones administrativas de la Ciudad de México para reubicarlas en Nueva York.

La decisión, señaló la organización, busca garantizar un entorno adecuado para el funcionamiento seguro y eficaz de una empresa internacional de esta magnitud.

Raúl Rocha, presidente y propietario del 50 por ciento de la marca, explicó que el cambio de sede se tomó tras una evaluación exhaustiva de las condiciones actuales en México.

Entre los factores señalados destacan la incertidumbre jurídica, la situación de seguridad y lo que calificó como ataques infundados con motivaciones políticas, los cuales, aseguró, han comprometido la estabilidad operativa y la proyección global de la organización.

Investigaciones en curso

Rocha enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía mexicana por presuntos vínculos con el crimen organizado, relacionados con narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas. De acuerdo con reportes oficiales citados por medios nacionales, autoridades hacendarias bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre.

La MUO informó que prevé trasladar a Nueva York al personal que sea posible y realizar nuevas contrataciones durante el proceso de transición. Este anuncio se da un día después de confirmarse la salida de Mario Búcaro, excanciller de Guatemala, del cargo de director ejecutivo de la organización.

La empresa aseguró que la relocalización se tomó con miras al futuro a largo plazo de Miss Universo y reiteró su compromiso con la integridad institucional y la protección de su legado, que suma 74 años de historia.





