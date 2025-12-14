Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
0feda165ab17a9a2633b6f062bd0baad97c7afd8w_39eb019d99
Internacional

Miss Universo traslada su sede de México a Nueva York

La organización Miss Universo anunció que moverá de inmediato su sede administrativa a Nueva York, en medio de procesos legales que enfrentan sus propietarios

  • 14
  • Diciembre
    2025

La Organización Miss Universo (MUO) anunció este domingo que trasladará su sede administrativa de México a Nueva York, ciudad donde históricamente operó durante décadas, en medio de los procesos legales que enfrentan sus propietarios, el mexicano Raúl Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

Decisión inmediata

En un comunicado oficial, la empresa informó que la medida se aplicará de forma inmediata y contempla el retiro de sus operaciones administrativas de la Ciudad de México para reubicarlas en Nueva York.

La decisión, señaló la organización, busca garantizar un entorno adecuado para el funcionamiento seguro y eficaz de una empresa internacional de esta magnitud.

Raúl Rocha, presidente y propietario del 50 por ciento de la marca, explicó que el cambio de sede se tomó tras una evaluación exhaustiva de las condiciones actuales en México.

Entre los factores señalados destacan la incertidumbre jurídica, la situación de seguridad y lo que calificó como ataques infundados con motivaciones políticas, los cuales, aseguró, han comprometido la estabilidad operativa y la proyección global de la organización.

Investigaciones en curso

Rocha enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía mexicana por presuntos vínculos con el crimen organizado, relacionados con narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas. De acuerdo con reportes oficiales citados por medios nacionales, autoridades hacendarias bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre.

La MUO informó que prevé trasladar a Nueva York al personal que sea posible y realizar nuevas contrataciones durante el proceso de transición. Este anuncio se da un día después de confirmarse la salida de Mario Búcaro, excanciller de Guatemala, del cargo de director ejecutivo de la organización.

La empresa aseguró que la relocalización se tomó con miras al futuro a largo plazo de Miss Universo y reiteró su compromiso con la integridad institucional y la protección de su legado, que suma 74 años de historia.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T135241.162.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de avioneta privada genera movilización en Toluca
sheinbaum_papa_leon_34e4848579
Confirma Presidencia visita de León XIV a México; aún sin fecha
tratado_aguas_sheinbaum_091acef31e
México no entrega agua que afecte consumo ni campo: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

10cf32f1_377a_4b83_b50f_33ec1ad2edf2_57a3866b93
San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de avioneta privada genera movilización en Toluca
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T125547_501_eb158070e6
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×