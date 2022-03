'Motomami' de Rosalía; el álbum con mejor crítica del 2022

El disco lanzado el 18 de marzo debutó con una calificación de 95 en el sitio Metacritic

Motomami, el nuevo disco de Rosalía, se lanzó este viernes de marzo al mercado tras tres años de duro trabajo por parte de la española.

Lo que parecía ser una broma de mal gusto para algunos por la elección de singles ha terminado convirtiéndose en el mejor disco internacional de la época, pues la crítica internacional lo ha recibido con ponderaciones altas colocándolo como el disco mejor calificado del año y uno de los mejores recibidos de todos los tiempos.

Pitchfork, por ejemplo le otorgó 8,4 en una crítica en la que confirma que Rosalía ha querido jugar con los géneros y las formas, logrando lo que se propone.

La revista Rolling Stone, le otorgó 5/5, denominándolo un disco "de vanguardia que recoge las raíces y las capacidades técnicas de Rosalía. Una de las producciones más audaces y temerarias de los últimos años".

Clash, The Line of Best Fit o Evening Standard también le han dado todos ellos, como mínimo, un notable alto.

´Motomami´ se ha consolidado no solo en la crítica, si no también entre los fanáticos y no seguidores de la catalana quienes han considerado que el álbum es un trabajo excepcional y sobre todo precursor.

El proyecto de 16 canciones logró posicionarse como el mejor debut de todos los tiempos en España, dentro de la plataforma Spotify, además de colocar todos los tracks en los primeros 20 lugares del Spotify Global.