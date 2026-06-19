Muere el productor de Beyoncé, Tay Keith a los 29 años

Tay Keith, reconocido productor de hip-hop, fue hallado sin vida en su departamento en Nashville; autoridades descartan un acto delictivo

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El productor musical Tay Keith, figura destacada del hip-hop contemporáneo, fue encontrado sin vida en su apartamento en Nashville, Tennessee, a los 29 años, según informaron autoridades locales.

El artista, cuyo nombre real era Brytavious Lakeith Chambers, fue localizado por agentes policiales que acudieron a realizar una verificación de bienestar tras recibir una alerta por su estado. Al llegar al lugar, lo encontraron inconsciente dentro de su vivienda.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, no existen indicios de que se trate de un hecho delictivo. Las autoridades señalaron que, por el momento, no se sospecha de la participación de terceros.

La causa oficial de la muerte no ha sido determinada y se encuentra pendiente de los resultados de la autopsia.

Una figura clave del hip-hop

Tay Keith se consolidó como uno de los productores más influyentes de la última década dentro de la música urbana. Originario de Memphis, Tennessee, inició su carrera desde la adolescencia y logró posicionarse entre los nombres más relevantes del género.

Su reconocimiento internacional llegó en 2018 tras participar en éxitos como “Sicko Mode”, de Travis Scott, y “Nonstop”, de Drake, temas que dominaron las listas de popularidad y marcaron un punto de inflexión en su trayectoria.

A lo largo de su carrera trabajó con artistas de talla mundial como Beyoncé, Eminem, Future, Lil Nas X, Cardi B, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, Jack Harlow y 21 Savage, entre otros.

Reconocimientos y legado

El productor recibió dos nominaciones al premio Grammy: la primera en 2019 por “Sicko Mode” y la segunda en 2024 por “Rich Flex”, colaboración entre Drake y 21 Savage.

Además, participó en múltiples canciones que alcanzaron el primer lugar en el Billboard Hot 100, consolidando su impacto en la industria musical.

Entre otros trabajos destacados se encuentran “Before I Let Go”, de Beyoncé; “Holiday”, de Lil Nas X; y “Not Alike”, de Eminem. También fue reconocido con el premio BMI al productor del año en tres ocasiones, la más reciente en 2024.

Tay Keith comenzó a producir música a los 14 años y, durante su juventud, compartía sus creaciones en plataformas digitales. Posteriormente estudió en la Universidad Estatal de Middle Tennessee, donde obtuvo una licenciatura en estudios integrados y gestión de medios.

En 2018 fundó el sello Drumatized Music Group junto a su mánager Cambrian Strong. Su ascenso en la industria lo llevó a ser incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de música.

Tras conocerse la noticia, diversos artistas y colaboradores expresaron su pesar en redes sociales. El rapero BlocBoy JB, quien conocía a Keith desde la adolescencia, compartió un mensaje emotivo recordando su cercanía.

Otros músicos como AJ Tracey también destacaron la influencia del productor en sus carreras, subrayando el impacto que tuvo en la escena musical internacional.